Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori (27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua 27^ giornata, il campionato cadetto dunque ci offrirà un nuovo turno che farà seguito all’infrasettimanale che abbiamo vissuto solo pochissimi giorni fa e che riaccenderà l’interesse circa le probabili formazioni di Serie B. Nel weekend dunque ci attende la ventisettesima giornata della stagione regolare, che ci sta regalando spunti d’interesse sempre più significativi e notevole incertezza, come d’altronde è tradizione della cadetteria. Ci attende un’altra giornata ricca di incontri, con oggi pomeriggio che sarà come di consueto al sabato il momento più ricco di partite di Serie B. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma oggi, sabato 6 marzo 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa ventisettesima giornata del campionato cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

COSENZA FROSINONE

Dopo la sconfitta subita a Brescia, il Cosenza allenato da Roberto Occhiuzzi potrebbe ripartire da un modulo 4-3-1-2 con Falcone in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Corsi, Ingrosso, Tiritiello e Legittimo; a centrocampo si può ipotizzare un terzetto composto da Sciaudone, Petrucci e Crecco, infine in attacco il trequartista Tremolada alle spalle delle due punte Gliozzi e Trotta. Il Frosinone di Alessandro Nesta, dopo il pareggio di martedì contro il Monza, potrebbe scendere in campo in Calabria con il seguente modulo 3-5-2: in porta Bardi e davanti a lui i tre difensori Szyminski, Curado e Capuano; nel folto centrocampo a cinque potremmo invece vedere in azione Salvi, Boloca, Maiello, Gori e Vitale, infine Novakovich e Iemmello a formare la coppia d’attacco.

PESCARA SPAL

Gianluca Grassadonia, reduce dal colpaccio del suo Pescara a Cittadella, dovrebbe optare per un modulo 3-5-2 con Fiorillo in porta e davanti a lui la difesa a tre composta da Guth, Drudi e Scognamiglio. Nel folto centrocampo a cinque degli abruzzesi spazio a Balzano, Dessena, Busellato, Masciangelo e Maistro, mentre in attacco ci aspettiamo la coppia formata da Giannetti ed Odgaard. La replica della Spal di Pasquale Marino dovrebbe invece concretizzarsi in uno speculare 3-5-2 con Berisha tra i pali, una difesa a tre formata da Tomovic, Vicari e Sernicola, poi la linea mediana a cinque nella quale agiranno presumibilmente Dickmann, Missiroli, Mora, Valoti e Strefezza, infine nel tandem d’attacco ci potrebbero essere Seck e Paloschi.

