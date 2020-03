Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori (27^ giornata)

La Serie B vive la sua 27^ giornata, il campionato cadetto dunque in questi giorni ci offrirà in turno infrasettimanale un’altra giornata ricca di spunti d’interesse. Il programma comincerà questa sera con ben otto partite, mentre le ultime due saranno i posticipi del mercoledì. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa ventitreesima giornata del massimo campionato a cominciare dagli otto incontri che saranno in programma nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CITTADELLA

Si torna in campo a pochi giorni dalle partite di sabato, dunque gli allenatori Pillon e Venturato potrebbero proporre alcune novità in caso di giocatori affaticati o non al top che non siano in grado di affrontare due partite così ravvicinate. In linea di massima tuttavia non ci aspettiamo rivoluzioni rispetto al 3-5-2 del Cosenza e al 4-3-1-2 del Cittadella: non ci sono giocatori squalificati per calabresi e veneti rispetto alla scorsa giornata, dunque eventuali ritocchi saranno dovuti esclusivamente ad esigenze di turnover.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE EMPOLI

Mister Rastelli dovrebbe sostanzialmente confermare la Cremonese in grado di ottenere un buon pareggio sul campo del Cittadella, con modulo 3-5-2, solo in attacco potrebbe cambiare qualcosa per i grigiorossi, che faticano troppo a segnare. Vedremo invece se Pasquale Marino vorrà apportare novità al suo 4-3-3 che ha funzionato molto bene fino a sabato, quando è arrivata l’inattesa sconfitta casalinga contro il Pordenone: tra chi scalpita per conquistare una maglia da titolare c’è Mancuso.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PISA

Squalificato il nerazzurro Fabbro, comunque entrato dalla panchina nel successo del Pisa contro il Perugia: mister D’Angelo potrebbe confermare i suoi titolari, fatte salve le esigenze di turnover. Da questo punto di vista c’è un piccolo vantaggio per il Crotone allenato da Stroppa, che non ha giocatori squalificati e aveva giocato l’anticipo di venerdì sera, dunque ha goduto di qualche ora di riposo in più. Si può dunque ipotizzare che ben poco dovrebbe cambiare per mister Stroppa rispetto alla scorsa giornata.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO FROSINONE

Nessun giocatore squalificato dopo la scorsa giornata, Roberto Breda dovrebbe dare fiducia a chi ha fatto l’impresa al Bentegodi rilanciando le speranze di salvezza del fanalino di coda Livorno, anche se oggi il compito si annuncia ancora più difficile. Nel Frosinone, Alessandro Nesta nella scorsa partita non ha effettuato alcuna sostituzione: tornando in campo a distanza di appena tre giorni, potrebbe esserci un po’ di turnover per sfruttare la freschezza di alcuni giocatori che contro la Salernitana non sono scesi in campo.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BENEVENTO

Per gli umbri qualcosa da cambiare dopo la quarta sconfitta consecutiva: non tanto in difesa quanto nella fase offensiva che è stata deficitaria e nella quale dunque potrebbe servire qualche idea nuova per Serse Cosmi. Nel Benevento invece è possibile un po’ di turnover per Filippo Inzaghi, all’insegna dell’abbondanza: Improta, Coda e Kragl sono partiti dalla panchina sabato contro lo Spezia e potrebbero dunque essere titolari oggi, in ogni caso il Benevento potrà schierare una formazione di altissimo livello.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE JUVE STABIA

Il Pordenone dovrebbe confermare in linea di massima la formazione grazie alla quale sabato i friulani sono tornati alla vittoria, espugnando il difficile campo dell’Empoli. Tesser dunque è tornato a sorridere, mentre è più delicata la situazione della Juve Stabia, reduce da un pareggio casalingo contro il Trapani. In attacco sarà obbligata una novità causa la squalifica di Forte, ma anche Tonucci e Bifulco reclamano un posto da titolare per stasera tra le Vespe.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA VENEZIA

I due allenatori Ventura e Dionisi potrebbero essere accomunati dalla necessità di cambiare qualcosa rispetto alle prestazioni non esaltanti fornite sabato, dunque il turnover potrebbe essere una scelta oltre che una necessità in caso di giocatori affaticati o non al massimo della condizione fisica. Nessun giocatore comunque è stato squalificato dopo lo stesso turno e anche tatticamente non dovrebbero cambiare i moduli, 3-5-2 per la Salernitana e 4-3-1-2 per il Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI ENTELLA

Spicca la presenza di uno squalificato per parte, cioè Luperini per il Trapani e Mazzitelli per l’Entella. Qualche ritocco dunque sarà necessario, non solo per il turnover. Da notare che la formazione di Chiavari ha riposato un giorno in più, avendo effettuato l’anticipo del venerdì sera: una piccola differenza, che però potrebbe farsi sentire in un turno infrasettimanale, evento per il quale gli allenatori devono sempre ponderare con il massimo dell’attenzione le loro scelte di formazione.



