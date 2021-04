Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori (32^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua 32^ giornata, il campionato cadetto dunque ci offrirà un nuovo turno che farà seguito a quello che abbiamo vissuto solo tre giorni fa e che riaccenderà l’interesse circa le probabili formazioni di Serie B anche in questo lunedì di Pasquetta caratterizzato proprio dalla cadetteria. Nel Lunedì dell’Angelo dunque ci attende la trentaduesima giornata della stagione regolare, che ci sta regalando spunti d’interesse sempre più significativi e notevole incertezza, come d’altronde è tradizione della cadetteria.

Ci attende un’altra giornata ricca di incontri, con partite di Serie B dall’ora di pranzo fino a sera. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma oggi, lunedì 6 aprile 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa trentaduesima giornata del campionato cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

MONZA PESCARA

Al Brianteo c’è curiosità soprattutto per capire se Mario Balotelli sarà titolare oggi pomeriggio in un Monza che deve riscattare il pareggio contro l’Entella. Schieriamo i padroni di casa del Monza con un modulo 4-3-3 offensivo: in attacco il tridente formato da D’Alessandro, Balotelli e Ricci; a centrocampo ci saranno Frattesi, Scozzarella e Barillà. Infine, a ritroso ecco la difesa formata da Donati, Paletta, Pirola e Augusto davanti al portiere Di Gregorio. Per quanto riguarda il Pescara, che arriva dal successo sul Pisa, disegniamo gli abruzzesi con un 3-5-2 puntato al contropiede: retroguardia con Sorensen, Drudi e Scognamiglio davanti al portiere Fiorillo. Fasce affidate a Bellanova e Masciangelo, mentre nel cuore del centrocampo dovrebbe esserci spazio per Dessena, Busellato e Maistro. In attacco infine ecco la coppia Ceter-Odgaard.

PISA LECCE

Sfida di livello all’Arena Garibaldi, dove arriverà un Lecce lanciato dopo la vittoria contro la Salernitana, mentre i nerazzurri venerdì hanno perso a Pescara. I padroni di casa del Pisa si opporranno ai salentini con il modulo 4-3-1-2 e questi possibili titolari: Gori in porta; difesa a quattro formata da Birindelli, Caracciolo, S. Benedetti e Lisi; a centrocampo il terzetto con Marin, Quaini e Mazzitelli; infine in attacco ecco Siega trequartista alle spalle delle due punte Marsura e Marconi. Il Lecce, ancora privo di Mancosu, dovrebbe rispondere con uno speculare 4-3-1-2: Gabriel tra i pali; davanti a lui i quattro difensori Maggio, Lucioni, Pisacane e Calderoni; in mediana invece dovremmo vedere dal primo minuto Majer, Hjulmand e Björkengren, così come Henderson sulla trequarti, a sostegno dei due attaccanti Coda e Pettinari.

