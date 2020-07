Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori, 37^ giornata

La Serie B vive la sua 37^ giornata, il campionato cadetto dunque questa sera, lunedì 27 luglio 2020, ci offrirà un nuovo turno che sarà il penultimo della stagione regolare, che sta dunque per definire tutti i suoi verdetti. Ci attende un’altra giornata ricca di spunti, caratterizzata anche dalla contemporaneità delle dieci sfide in programma. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma lunedì 27 luglio, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa trentasettesima giornata del campionato cadetto, ormai nel pieno della sua volata finale verso tutti i verdetti della stagione regolare.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: BENEVENTO CHIEVO

Il Benevento ha vinto venerdì sera a Frosinone dimostrando di onorare fino in fondo il campionato e vorrà farlo anche stasera, pur dando un po’ di spazio in più ad alcune seconde linee, giustamente desiderose di mettersi in luce e quindi più motivate. Il Chievo dal canto suo arriva da una perentoria vittoria sul Cittadella, per cui Aglietti cambierà solo se strettamente necessario, ricordando che rientra dalla squalifica Garritano.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VENEZIA

Lo abbiamo già accennato: il Cittadella ha perso male con il Chievo ed è in tunnel sempre più nero. Rientra dalla squalifica Proia ma sarà fermato Ghiringhelli, tuttavia a questo punto serve una reazione caratteriale che va anche al di là dei moduli e degli uomini che volta per volta scendono in campo. Il Venezia arriva invece da una preziosa vittoria con la Juve Stabia: per Dionisi solo qualche ritocco alla formazione, ad esempio Aramu potrebbe tornare titolare.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE FROSINONE

Il Crotone vuole festeggiare la promozione, il Frosinone deve provare a rialzarsi da un periodo complicato. Stroppa probabilmente punterà sui giocatori che vedrà in questo paio di giorni trascorsi da venerdì sera ancora mentalmente “sul pezzo” e più desiderosi di lasciare ancora il segno, tra i ciociari invece bisognerà rimescolare le carte dopo la brutta sconfitta col Benevento e sono dunque possibili cambi anche molto numerosi nella formazione iniziale.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI COSENZA

L’Empoli arriva da una spettacolare vittoria a Salerno, per cui Marino potrebbe insistere sui protagonisti all’Arechi, ricordando però che avrà pure forze fresche grazie ai rientri dalle squalifiche di Fiamozzi ed Henderson. Anche Occhiuzzi non dovrebbe cambiare molto rispetto alla vittoria col Pisa, anche se ad esempio è più che legittimo attendersi maggiore spazio per il match-winner Asencio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CREMONESE

Partita che potrebbe essere decisiva per la zona salvezza: la Juve Stabia recupera Di Mariano che rientra dalla squalifica, ma serve un cambio di ritmo perché le Vespe sono tra le formazioni di Serie B peggiori dalla ripartenza del campionato. Bisoli invece ritrova Valzania ma perde Terranova, fermato a questo giro dal giudice sportivo: la difesa della Cremonese ora è molto solida, serve invece di più in attacco – ci proveranno Parigini e Palombi?

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA TRAPANI

Il ritorno di Oddo in panchina sembra avere funzionato per il Perugia, che ha vinto molto bene a Chiavari: di conseguenza oggi ci attendiamo solo ritocchi minimi, dettati dalle necessità del giocare ogni tre giorni. Applausi anche al Trapani che non molla: Castori ritrova Coulibaly che rientra dalla squalifica, ma stavolta per i siciliani siamo davvero all’ultima spiaggia e si giocheranno tutto con chi ha determinato la vittoria sul Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA LIVORNO

Abbiamo accennato agli abruzzesi: oggi in casa contro il fanalino di coda è una partita da vincere a ogni costo, al di là della formazione, sulla quale comunque possiamo osservare che Masciangelo sarà squalificato, ma ci sarà il rientro di Kastanos (niente da fare per Galano), che sarà sicuramente prezioso per gli abruzzesi. Per il Livorno resta solo la ricerca di una chiusura dignitosa: contro il Crotone obiettivo raggiunto solo per mezz’ora…

PROBABILI FORMAZIONI PISA ASCOLI

Il Pisa dovrà ripartire dopo la sconfitta di Cosenza e proverà a farlo con il rientro dalla squalifica di Pinato. Scalpitano pure De Vitis e Birindelli, che venerdì sera erano entrati molto bene dalla panchina. L’Ascoli inve ritrova Sernicola, che a sua volta rientra dal precedente turno di squalifica, con Eramo e Trotta possibili novità se Dionigi vorrà cambiare qualcosa per la fase offensiva.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE SALERNITANA

Porte girevoli per il Pordenone per quanto riguarda gli squalificati: rientra Barison ma si deve fermare Vogliacco. Tesser punterà su chi ha iniziato benissimo ad Ascoli, ma preoccupa il calo successivo, che ha generato il pareggio marchigiano. La Salernitana invece arriva da una batosta contro l’Empoli e per di più perde Lopez e Kiyine per squalifica: rientra Curcio, ma sicuramente Ventura sarà costretto a rimescolare le carte.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ENTELLA

Per il derby ligure possiamo osservare che Italiano recupera Maggiore dopo la squalifica, ma lo Spezia nelle ultime giornate si è bloccato e serve una scossa, soprattutto per un attacco che non segna più. Anche Boscaglia recupera un giocatore prezioso per la sua Entella, cioè Schenetti, ma le novità potrebbero non finire qui dopo la brutta sconfitta casalinga con il Perugia: da Settembrini a Crimi e Mancosu, in molti sperano di tornare titolari.



