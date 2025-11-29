Probabili formazioni Serie B: moduli e titolari per gli allenatori nelle partite della 14^ giornata del campionato cadetto (29-30 novembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA?

Per le probabili formazioni Serie B della quattordicesima giornata, con le partite in programma fra sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, vogliamo porre l’accento su quelle squadre che stanno vivendo un momento positivo, a cominciare ovviamente dal Monza, per il quale parlare di “momento” è addirittura riduttivo.

La capolista brianzola infatti è da circa due mesi che conquista solamente vittorie, mister Paolo Bianco ha quindi trovato la formula vincente e il classico detto “squadra che vince non si cambia” si può perfettamente applicare alla formazione che sta cercando di lanciare il primo vero tentativo di fuga verso la promozione.

Restiamo in Lombardia perché la seconda serie di vittorie consecutive più lunghe attualmente aperta in Serie B è curiosamente quella del Mantova, un tris sensazionale per la squadra che a inizio mese era ultima in classifica. Complimenti quindi a Davide Possanzini, anche se l’ostacolo di oggi si chiama Venezia al Penzo.

Proprio i lagunari di Giovanni Stroppa vincono da due partite consecutive e allora sono comunque tra le formazioni più in forma del torneo in questo momento, al pari dell’Empoli di Alessio Dionisi, che sembra avere finalmente cambiato passo dopo una prima parte di stagione decisamente complicata. Questi sono tutti allenatori che dovrebbero insistere con le loro certezze nelle probabili formazioni Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS PALERMO CARRARESE

Cambiamo invece genere sottoponendo adesso alla vostra attenzione Palermo Carrarese per le probabili formazioni Serie B. Infatti Filippo Inzaghi deve cambiare passo con il suo Palermo che ha vinto appena una delle ultime cinque partite giocate, proverà a farlo con un modulo 3-4-2-1 nel quale davanti a Joronen dovremmo vedere la difesa a tre con Pierozzi, Ceccaroni e Bani; a centrocampo invece il quartetto con Augello, Palumbo, Blin e Diakhite; infine il reparto offensivo dei rosanero siciliani dovrebbe proporci Vasic e Le Douaron alle spalle del centravanti Pohjanpalo.

Anche la Carrarese di mister Antonio Calabro non vince da quattro partite, sarebbe prezioso fare punti al Barbera e i toscani ci proveranno con un modulo 3-5-2 che potrebbe prevedere i seguenti undici titolari: Bleve in porta; in difesa Calabrese, Oliana e Imperiale; un centrocampo molto forte con Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi e Rubino favoriti per giocare dal primo minuto; infine Finotto e Abiuso che dovrebbero comporre la coppia d’attacco titolare della Carrarese stasera.