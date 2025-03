PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: COSA FARANNO GLI ALLENATORI?

Il Sassuolo in fuga, Pisa e Spezia che potrebbero contendersi l’altra promozione diretta, la grande battaglia per i playoff e quella ancora più complicata per raggiungere la salvezza: le probabili formazioni Serie B ci offrono una raffica di temi delicati, perché con il passare delle giornate le mosse degli allenatori diventano sempre più “pesanti” per gli obiettivi stagionali di ogni squadra, come è pure giusto che sia all’altezza della trentesima giornata. Oggi pomeriggio, sabato 15 marzo 2025, spicca in modo speciale un big-match di alta classifica, al quale dedichiamo l’approfondimento per le probabili formazioni Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS CESENA SPEZIA

Il nostro riferimento è per Cesena Spezia, partita che spicca anche per le probabili formazioni Serie B. Il Cesena arriva da un discreto pareggio a Brescia, ma oggi è una partita che potrebbe permettere ai romagnoli di fare un balzo in avanti. Antonucci e Mangraviti sono squalificati per mister Michele Mignani, quindi Piacentini potrebbe giocare con Ciofi e Prestia nella difesa a tre davanti a Klinsmann mentre è più incerta la scelta sul nome da affiancare a Saric alle spalle della prima punta Shpendi, immaginando come modulo il 3-4-2-1 per il Cesena.

Dall’altra parte del campo, ecco il lanciato Spezia, che con la vittoria nella scorsa giornata contro il Pisa ha rafforzato le proprie speranze di agganciare il secondo posto e quindi la promozione diretta. Per i liguri di mister Luca D’Angelo invece lo squalificato è Mateju, che lascia un vuoto sulla destra del modulo 3-5-2 dello Spezia, che potrebbe essere colmato da Ferrer. Nella spina dorsale ecco invece il portiere Chichizola, Hristov e Bandinelli che sono i perni rispettivamente di difesa e centrocampo, infine il tandem d’attacco Lapadula-Esposito.