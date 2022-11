Probabili formazioni Serie B/ Moduli, mosse e scelte degli allenatori (15^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 13^ GIORNATA?

Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie B. Siamo arrivati alla 13^ giornata: un programma che di fatto si sviluppa quasi interamente sabato 12 novembre, perché oggi vivremo ben 8 delle 10 partite previste nel turno, con l’anticipo Ascoli Frosinone che si è giocato ieri e il posticipo Genoa Como che andrà in scena domani. Come sempre proveremo a capire quali possano essere gli schieramenti attuati dagli allenatori, prendendo in considerazione le partite più interessanti della 13^ giornata; al momento la situazione di classifica è tutt’altro che definita ma la capolista sta scappando.

Il Frosinone, sfruttando i rallentamenti di chi insegue, è in fuga: i ciociari hanno 5 punti di vantaggio sulla coppia formata da Reggina e Genoa, con gli amaranto che giusto lunedì sera hanno battuto il Grifone contribuendo ad aumentare il gap a favore di Fabio Grosso. Poi ci sono altre sei squadre nello spazio di due punti, per una cadetteria come sempre incredibile e incerta; vedremo allora cosa succederà, ma nel frattempo dobbiamo fare il nostro consueto excursus attraverso le probabili formazioni di Serie B, e cominciamo a valutarle partendo dalla partita che ci sembra essere la più interessante per motivi legati alla classifica.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: TERNANA BRESCIA

Per le probabili formazioni di Serie B partiamo allora da Ternana Brescia: le fere restano in alta classifica, quarto posto con 21 punti e un pareggio interno contro la Spal come ultimo risultato, le rondinelle invece hanno pareggiato in casa contro l’Ascoli e hanno due lunghezze in meno. Cristiano Lucarelli ha tre opzioni per l’attacco, sempre che giochi con l’albero di Natale: il grande ex Alfredo Donnarumma resta favorito ma Favilli è il giocatore che ha segnato di più, mentre Stefano Pettinari garantisce esperienza. I due trequartisti potrebbero essere stavolta Falletti e Partipilo, con Cassata in panchina; a centrocampo cercano spazio Paghera e Proietti, va per la conferma il regista Palumbo e quindi a rischiare sono le due mezzali Agazzi e Di Tacchio.

In difesa possono cambiare i terzini: Marino Defendi insidia Salim Diakité, Martella può prendere il posto di Corrado, in mezzo Sorensen e Valerio Mantovani proteggeranno Iannarilli. Il Brescia ha perso il suo portiere Lezzerini, squalificato per due giornate: Pep Clotet lancia dunque Andrenacci titolare, davanti a lui Adorni e Mangraviti potrebbero fare la coppia centrale (fuori dunque Cistana, che non è al top) con Karacic e Huard sulle corsie. In mediana il tecnico spagnolo dovrebbe confermare i tre che hanno giocato sabato scorso, dunque Van De Looi come playmaker basso con Ndoj e Dimitri Bisoli schierati regolarmente sulle mezzali; poi, con modulo speculare rispetto a quello della Ternana, ecco la possibilità per Niemeijer o Galazzi sulla trequarti per affiancare Flavio Bianchi (resterebbe fuori Olzer), come prima punta se la giocano ancora Ayé e Moreo.











