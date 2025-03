PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE SCELTE PER LA 28 GIORNATA

Siamo arrivati ad un nuovo appuntamento con le probabili formazioni Serie B: il fine settimana che andiamo ad analizzare riguarda la 28^ giornata, quindi ci stiamo avvicinando sempre più alla conclusione della stagione regolare ma con tante cose che ci sono ancora da dire, basta dare uno sguardo alla classifica per rendersi conto che i verdetti sono tutt’altro che definitivi, fatta forse eccezione per un Sassuolo che, pur impegnato nel big match contro il Pisa, ha un vantaggio davvero importante sulla terza (lo Spezia) e dunque sembra davvero destinato alla promozione, mentre gli stessi toscani non possono dormire sonni tranquilli.

DIRETTA/ Brescia Sudtirol (risultato finale 0-0): animi infuocati! (23 febbraio 2025)

In queste righe proveremo a scoprire in che modo le squadre che sono impegnate nel turno possano scendere in campo; le probabili formazioni Serie B sono sempre una bella fonte di scoperte tra giovani a caccia del grande salto ma anche veterani che si rimettono in gioco, l’esempio è Gianluca Lapadula che dieci anni fa è stato capocannoniere del campionato cadetto e ha deciso di tornarci per aiutare lo Spezia a salire in Serie A. Scopriremo alcune cose dunque, prendendo spunti dagli argomenti che riteniamo essere quelli principali; iniziamo dunque il nostro percorso attraverso le probabili formazioni Serie B per sabato 1 e domenica 2 marzo.

DIRETTA/ Cremonese Cesena (risultato finale 1-2): la risolve Bastoni! (Serie B, 22 febbraio 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL BIG MATCH DI REGGIO EMILIA

È inevitabile che Sassuolo Pisa sia al centro del discorso per quanto riguarda le probabili formazioni Serie B: il big match tra le prime due della classifica potrebbe lanciare i neroverdi verso la promozione oppure consentire ai toscani di fare l’ulteriore passo in avanti. Si affrontano due filosofie diverse: più conservativo il Pisa che ha una difesa migliore (anche se di poco), macchina da gol il Sassuolo che è l’unica squadra ad aver toccato quota 50 (e sono addirittura 58, oltre due reti a partita) con un attacco imperniato sul 4-2-3-1 e reti che arrivano dagli esterni, perché Armand Laurienté e Nicholas Pierini ne hanno 22 in due, ma anche dal centrocampo con i 7 di Kristian Thortsvedt.

DIRETTA/ Pisa Juve Stabia (risultato finale 3-1): tris definitivo con Moreo! (Serie B, 22 febbraio 2025)

Il Pisa invece ha scoperto il talento di Matteo Tramoni, che forse è definitivamente maturato: per lui sono 9 gol, Pippo Inzaghi solitamente lo schiera sulla trequarti in compagnia di Stefano Moreo o Gabriele Piccinini e possiamo dire che la sua squadra abbia vari modi per andare a segno, ricordando anche che a gennaio è partito un giocatore come Nicholas Bonfanti che, già positivo a Modena, aveva segnato 4 gol nella prima metà di stagione. Sarà una grande sfida, vedremo poi quali saranno le scelte di campo da parte dei due allenatori.