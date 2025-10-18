Probabili formazioni Serie B: mosse, moduli e scelte degli allenatori, andiamo alla scoperta dei titolari nella 8^ giornata (18-19 ottobre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: DOPO LA SOSTA CON UN CAMBIO IN PANCHINA

Le probabili formazioni Serie B per l’ottava giornata ci proporranno i classici temi legati alle giornate nelle quali il campionato cadetto riparte dopo una sosta. Chi era più in forma due settimane fa lo sarà anche stavolta? Ci saranno stati dei cambiamenti tattici durante la sosta? I calciatori recuperati da qualche acciacco potranno lasciare il segno in modo decisivo?

Di certo una novità di grande significato è attesa ad Empoli: sono stati infatti i toscani ad operare il primo cambio di allenatore, è già un dato positivo che ci siano volute sette giornate, quindi non è più l’epoca degli esoneri lampo. Certamente però fa sensazione che sia stata una big come l’Empoli ad operare per prima un esonero nella Serie B 2025-2026.

Un vero peccato, perché Guido Pagliuca era stato voluto fortemente dai toscani in estate dopo gli ottimi risultati ottenuti con la Juve Stabia. Doveva essere il condottiero del tentativo di promozione immediata per l’Empoli, l’avventura invece è durata davvero poco e curiosamente finisce dopo una vittoria, quella sul campo del Sudtirol prima della sosta.

L’Empoli tuttavia giocherà domani uno dei tre posticipi della domenica, al pari del big-match Palermo Modena, per le probabili formazioni Serie B allora adesso diciamo qualcosa in più sugli incontri di oggi, sabato 18 ottobre 2025, scegliendo Frosinone Monza come partita che potrebbe meritarsi la copertina più di tutte.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS FROSINONE MONZA

Il Frosinone di Massimiliano Alvini deve provare a ripartire dopo la dura sconfitta per 3-0 a Venezia prima della sosta, motivo in più per mettere i ciociari in copertina nelle probabili formazioni Serie B. Il Frosinone recupera il portiere Sherri e il difensore Hegelund, anche se per loro non è affatto scontato un impiego da titolari. Giocherà invece sulla trequarti offensiva Kvernadze, che ha scontato la squalifica e nel 4-2-3-1 affiancherà Ghedjemis e Kone alle spalle del centravanti Raimondo.

Il Monza di mister Paolo Bianco invece era arrivato alla sosta con il sorriso, grazie alla vittoria casalinga contro il Catanzaro che aveva consentito ai brianzoli di risalire in zona playoff. Ci sono diversi giocatori sulla via del recupero ma ancora in bilico specie se si parla dell’undici titolare, in campo con il 3-4-2-1. Il reparto d’attacco del Monza dovrebbe prevedere Galazzi e Keita sulla trequarti e Petagna prima punta.