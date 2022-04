Probabili formazioni Serie B/ Moduli, mosse e scelte per la 32^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 32^ GIORNATA?

Analizziamo le probabili formazioni di Serie B: le partite della 32^ giornata, che ci fa compagnia dopo la sosta per le nazionali, prendono il via sabato 2 aprile con conclusione del turno il giorno seguente. Ci stiamo avvicinando sempre più alla conclusione della stagione regolare, e la situazione in testa è tutt’altro che definita: in testa c’è la Cremonese, ma il gruppo delle pretendenti alla promozione diretta è più compatto che mai e dunque anche questa 32^ giornata sarà importantissima nel provare a definire alcuni dei rapporti di forza del torneo cadetto, che come da tradizione si sta rivelando equilibrato.

Risultati Serie B, classifica/ Cremonese corsara e ancora in vetta, frena il Brescia!

Tra le partite da osservare in questa tredicesima di ritorno ci sarà sicuramente quella del Brescia, che ha esonerato Pippo Inzaghi e dà inizio al nuovo corso di quell’Eugenio Corini che aveva firmato l’ultima salita in Serie A; quella del Lecce che ha rallentato la marcia e vuole riprendere fiato, e poi anche quella di un Monza che in questo momento sembra poter andare al comando e fare il vuoto; il big match sarà però Benevento Pisa, e allora noi possiamo iniziare il nostro solito viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie B provando a ipotizzare quali saranno le scelte degli allenatori.

DIRETTA/ Frosinone Benevento (risultato finale 2-0): rete di Ricci, Vogliacco autogol

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LECCE FROSINONE

I punti fermi del Lecce di Marco Baroni sono ovviamente Massimo Coda e Strefezza, 30 gol in due: pochi dubbi sulla loro presenza da titolari, e allora potrebbe esserci uno tra Asencio e Di Mariano a prendere il posto di Pablo Rodriguez per completare il tridente. A centrocampo invece le scelte potrebbero essere fatte con Bjorkengren e Blin a supportare Hjulmand, ma in realtà qui se la gioca anche Majer; poi la difesa con Tuia e capitan Lucioni a fare da centrali davanti a Plizzari, Gendrey può tornare titolare a destra (per Calabresi) mentre a sinistra Antonino Gallo insidia la maglia di Barreca, che però è ancora favorito. Frosinone senza lo squalificato Szyminski, dunque Fabio Grosso in difesa dovrebbe puntare su Nicolò Brighenti per affiancare Gatti, con Zampano e Cotali confermati sugli esterni e Minelli in porta. A centrocampo poi avremo la regia di Matteo Ricci, che di fatto fa lo schermo davanti alla difesa; davanti a lui possono tornare titolari sia Rohdén, in luogo di Boloca o Karlo Lulic, e Tribuzzi che invece è in competizione con Canotto e Zerbin per una maglia sulle corsie laterali; davanti Novakovich se la gioca con Ciano, e potrebbe essere favorito.

DIRETTA/ Monza Crotone (risultato finale 1-0): Barberis al 55', brianzoli in vetta!

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: BENEVENTO PISA

Classico 4-3-1-2 per Fabio Caserta, che per l’attacco potrebbe puntare su un Lapadula galvanizzato dal gol con cui ha mandato il Perù allo spareggio per i Mondiali: a rimanere fuori sarebbe uno tra Francesco Forte e Moncini, mentre sulla trequarti Roberto Insigne resta favorito su Farias e Brignola ma anche su Elia, il cui utilizzo porterebbe eventualmente a un tridente classico. In mezzo al campo sembrano scontate le maglie per Acampora, Improta e Ionita; difesa con Glik e Vogliacco a protezione di Paleari, mentre Gaetano Letizia e Foulon correranno sugli esterni. Il Pisa deve rinunciare agli squalificati Marius Marin e Lucca: Idrissa Touré o Gucher per coprire la falla in mezzo, oppure entrambi rinunciando a uno tra Nagy e Siega, mentre davanti Masucci e Pusas si giocano la maglia a fianco del sempre più decisivo Torregrossa. Sibilli sarà invece il trequartista, sempre che Luca D’Angelo decida di confermarlo: possibile anche un ingresso dalla panchina con Mastinu che a quel punto sarebbe titolare. In difesa, davanti a Nicolas, spazio a Leverbe con Antonio Caracciolo, Birindelli e Beruatto correranno sulle fasce laterali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA