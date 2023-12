Probabili formazioni Serie B/ Moduli, scelte e mosse degli allenatori (19^ giornata, 26 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 19^ GIORNATA?

L’appuntamento con le probabili formazioni di Serie B ci racconta dell’ultima giornata del girone di andata, e dell’anno solare: la 19^ giornata va in scena interamente martedì 26 dicembre, dunque quest’anno il Boxing Day è dedicato a un campionato cadetto sempre entusiasmante, che ci sta raccontando di un Parma che conferma la prima posizione in classifica e, per quanto possa valere, ha ottenuto il platonico titolo di campione d’inverno con un turno di anticipo, prendendosi anche un margine di sei punti sul gruppetto delle terze, una candidatura importante per la promozione immediata.

Probabili formazioni Serie B/ Ecco i migliori tra i marcatori! (18^ giornata, 23 dicembre 2023)

Alle spalle dei ducali però stanno risalendo alcune squadre che potranno dare parecchio fastidio: sicuramente il focus può essere fatto sulla Cremonese, che ha cambiato passo con l’arrivo di Giovanni Stroppa. In coda poi attenzione alla Feralpisalò, reduce da due vittorie consecutive: i Leoni del Garda sono sempre ultimi in classifica, ma forse adesso possono iniziare a sperare davvero nella salvezza. Con le probabili formazioni di Serie B proviamo ad analizzare le varie scelte di campo degli allenatori, prendendo in considerazione le partite che ci possano sembrare più importanti o interessanti in questo quadro della 19^ giornata, poi tra qualche ora avremo tutti i verdetti…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Undici giocatori squalificati (17^ giornata, oggi 16 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: SAMPDORIA BARI

Sicuramente uno dei big match nelle probabili formazioni di Serie B è Sampdoria Bari. I blucerchiati non trovano mai la costanza giusta, e arrivano dalla sconfitta interna contro la Feralpisalò; ondivago ma in ripresa il Bari, comunque fermato al San Nicola dal Cosenza e di conseguenza a caccia di riscatto. Oggi Andrea Pirlo dovrà fare a meno dello squalificato Kasami; nel suo 4-3-2-1, modulo che dovrebbe essere confermato, abbiamo l’opzione Matteo Ricci in cabina di regia ma occhio anche alle soluzioni Askildsen e Leonardo Benedetti, magari spostando Gerard Yepes e mandando Giordano in panchina. In mezzo alla difesa va verso la conferma Facundo Gonzalez, poi da valutare Ghilardi; in porta come sempre Filip Stakonovic, Andrea Conti opzione a destra (ma è favorito Depaoili) con Murru a sinistra, mentre sulla trequarti rientra Borini dalla squalifica e potrebbe prendere il posto di Verre o Sebastiano Esposito, quest’ultimo può tornare a giocare prima punta scalzando Manuel De Luca, ma è una soluzione da valutare nelle ore precedenti la partita.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Chi sono i giocatori squalificati? (16^ giornata, 9-10 dicembre 2023)

Il 4-3-3 di Pasquale Marino prevede Brenno in porta, davanti a lui dovrebbero operare ancora una volta Di Cesare e Vicari con Pucino a destra e Frabotta (lanciato proprio da Pirlo) sull’altro versante, poi in mezzo al campo possibilità per Acampora che potrebbe giocare in una linea completata da Benali e Maita, ma con Edjouma che potrebbe comunque essere confermato titolare. Come alternativa, c’è Bellomo che può fare la mezzala tattica; Aramu invece sarebbe destinato al tridente offensivo giocando largo, insieme a lui Morachioli si candida per la corsia sinistra rilevando eventualmente Sibilli, mentre come prima punta Nasti rimane favorito ma stuzzica anche la possibilità di mandare in campo Ménez a fare il centravanti tattico, così da non dare punti di riferimento alla difesa della Sampdoria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA