PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: ULTIMO TURNO CON IL MERCATO DI MEZZO

Il mese di febbraio è arrivato, ma non ha per il momento portato la chiusura del calciomercato invernale, che infatti ci farà compagnia fino a lunedì: una variabile in più per le probabili formazioni Serie B in occasione della ventiquattresima giornata, con alcuni calciatori che potrebbero essere ancora in bilico per eventuali trasferimenti in extremis. Adesso però pensiamo solo al campo, anche perché già a metà pomeriggio giocheranno sia il Sassuolo sia lo Spezia: concentriamoci allora sulla capolista per iniziare a presentare le probabili formazioni Serie B verso le partite di oggi, sabato 1 febbraio 2025.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS SASSUOLO JUVE STABIA

La sconfitta sul campo dello Spezia ha causato qualche problema ai neroverdi anche verso Sassuolo Juve Stabia per quanto riguarda le probabili formazioni Serie B. Infatti sarà squalificato Fabio Grosso, che non potrà sedersi in panchina, ma soprattutto il giudice sportivo ha fermato capitan Thorstvedt, per cui a centrocampo potremmo vedere Obiang con Boloca e Lipani. Un punto di forza del Sassuolo è senza dubbio l’attacco, con Berardi e Laurienté ai fianchi del centravanti, ruolo ancora in bilico anche se Mulattieri potrebbe essere favorito dopo il gol di settimana scorsa. Infine, davanti a Moldovan spazio ai quattro difensori Toljan, Odenthal, Muharemovic e Doig.

Per la Juve Stabia di Guido Pagliuca, dopo la vittoria contro la Carrarese ecco la difficile trasferta al Mapei Stadium, da affrontare con un 3-4-1-2 nel quale Varnier, Bellich e Ruggero proteggeranno il portiere Thiam; a centrocampo capitan Buglio e Leone saranno affiancati dai due esterni Floriani a destra e Rocchetti a sinistra, mentre Pierobon dovrebbe onorare il numero 10 sulla sua maglia agendo a supporto delle due punte delle Vespe, il tandem d’attacco composto da Piscopo e Adorante, entrambi in gol sette giorni fa.