Probabili formazioni Serie B/ Mosse degli allenatori e moduli per la 7^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 7^ GIORNATA?

Nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie B: venerdì 30 settembre il campionato cadetto è ripartito con l’anticipo della 7^ giornata, torniamo in campo dopo la sosta per le nazionali – come sappiamo, da qualche tempo anche la Serie B si ferma – e dunque nella nostra analisi sulle probabili formazioni sarà interessante anche valutare lo stato di forma delle varie squadre, capire in che modo gli allenatori abbiano lavorato a ranghi più o meno ridotti e dunque quali scelte effettueranno per queste partite.

Ricordiamo che saranno 8 le sfide che vivremo sabato 1 ottobre, poi ci sarà il consueto posticipo della domenica; per il momento la classifica è ancora in definizione (ovviamente) ma Reggina e Brescia stanno già provando ad andare in fuga staccando la concorrenza, e allora vedremo cosa succederà sui vari campi. Adesso iniziamo appunto la nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie B, provando appunto a valutare quali potrebbero essere le scelte almeno per le partite più in vista o comunque per le squadre che in questo inizio di campionato si stanno facendo maggiormente notare, per un motivo o per l’altro.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: GLI IMBATTUTI

La nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie B inizia dal Bari, per due motivi: il primo è che i galletti sono l’unica squadra del campionato a non aver ancora perso (3 vittorie e altrettanti pareggi), il secondo è che oggi Michele Mignani affronta il Brescia, come detto una delle due capolista, e dunque sarà un test particolarmente interessante. Nella preziosissima vittoria di Cagliari è stato espulso Raffaele Pucino: un problema perché di fatto il Bari non ha un altro terzino destro naturale. Due le soluzioni: la prima, meno percorribile, sarebbe quella di spostare Michael Folorunsho sulla linea difensiva mentre la seconda prevede l’ingresso di Mehdi Dorval, che è un laterale sinistro ma all’occorrenza può giocare sull’altro versante.

In questo modo sarebbe confermato l’assetto con capitan Di Cesare e Vicari a protezione di Caprile (che, ricordiamo, è un classe 2001) e Giacomo Ricci a giocarsi con Mazzotta il posto sulla fascia mancina; a centrocampo Maiello e Maita rappresentano la cerniera perfetta ma, quando è stato chiamato in causa, anche Mallamo ha fatto molto bene. Rubén Botta dovrebbe continuare a guidare la trequarti; la soluzione tattica per l’attacco riguarda poi lo spostamento di Cheddira (5 gol in Serie B) a sinistra, lasciando ad Antenucci lo spazio per attaccare la profondità come prima punta.











