Probabili formazioni Serie B: mosse e curiosità sulla nona giornata, con le soluzioni che gli allenatori studiano per le partite del turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LA 9^ GIORNATA

Eccoci a un altro appuntamento con le probabili formazioni Serie B, nel fine settimana di sabato 25 e domenica 26 ottobre si giocano le partite della nona giornata e sicuramente un tema interessante è il fatto che la Sampdoria abbia cambiato allenatore, il ko di Chiavari ha portato all’esonero di Massimo Donati.

Per risollevare le sorti della squadra blucerchiata è stato chiamato Angelo Gregucci, che ha una lunga esperienza anche se non allena da quattro anni: era stato esonerato dall’Alessandria e lo scorso aprile era stato chiamato proprio dalla Sampdoria, ma in veste di collaboratore tecnico di Alberico Evani.

La domanda dunque riguarda il modo in cui Gregucci sceglierà di disporre una squadra in evidente difficoltà: stando alle prime indicazioni, non si dovrebbe discostare troppo dal 3-4-2-1 di Donati, perché negli ultimi tempi il modulo che ha maggiormente utilizzato è stato un 3-5-2.

Certamente potrebbero cambiare alcune scelte riguardo gli uomini: Antonin Barak con questo sistema potrebbe essere utile come mezzala offensiva e un giocatore di visione come Matteo Ricci potrebbe essere impiegato come regista, in più andrebbe affiancato un attaccante a Massimo Coda e dunque qui Marvin Cuni può essere la soluzione, ma staremo a vedere.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL CANNONIERE

Un altro tema interessante che possiamo analizzare all’interno delle probabili formazioni Serie B è quello del capocannoniere del campionato cadetto: si tratta ancora di Ettore Gliozzi, che sta spingendo il Modena al primo posto in classifica e al momento ha segnato 5 gol. Il trentenne reggino sta disputando un ottimo torneo: i gol li ha più o meno sempre fatti anche se non è mai stato uno sfondareti, basti pensare che il suo record in singolo campionato è di 15 gol con il Sudtirol, nel 2016-2017 in Lega Pro, e poi solo un’altra volta è arrivato in doppia cifra, vale a dire tre anni fa quando aveva garantito 10 reti al Pisa, qui in Serie B.

Arrivato a Modena nel gennaio 2014, trasferitosi proprio dalla società toscana, Gliozzi in 49 partite ha realizzato 10 reti; non sono tante, ma appunto la metà è arrivata in questo primo scorcio stagionale. Stiamo comunque parlando di un attaccante che in carriera ha disputato 155 partite in cadetteria, vestendo anche le maglie di Cesena, Cosenza e Como; l’esperienza non gli manca sicuramente, adesso bisognerà vedere se riuscirà a centrare il primato personale di gol perché questo potrebbe coincidere con la promozione del Modena, che aspetta da due decenni di tornare a giocare in Serie A.