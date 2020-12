Probabili formazioni Serie B/ Mosse e dubbi degli allenatori (11^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LA 11^ GIORNATA

In vista di un nuovo appassionate turno per il campionato cadetto, tocca ora andare a controllare da vicino anche le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B. Con oggi venerdi 11 dicembre 2020 infatti daremo il via alla 11^ giornata dl turno di andata, e da programma saranno solo due gli anticipi che ci faranno compagnia oggi: come è noto infatti vivemmo il momento clou del turno solo domani, mentre già lunedì la cadetteria sarà di nuovo in campo per un appassionate turno infrasettimanale. A breve dunque saranno giorni infuocati per la serie B: è bene dunque che gli allenatori facciano grande attenzione, già oggi a consegnare le maglie da titolari, in previsione anche dei prossimi scontri. Allora non perdiamo altro tempo e a partite dagli anticipi che ci faranno compagnia oggi, andiamo a controllare quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, per la 11^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA MONZA

Per il big match che aprirà la 11^ giornata di campionato, è assai probabile che il tecnico del Venezia Zanetti confermi in toto l’undici che si è ben comportato contro il Lecce solo pochi giorni fa. Per le probabili formazioni di Serie B sarebbe dunque spazio dal primo minuto per un tridente con Aramu, Di Mariano e Forte (mancando Johnsen), mentre a centrocampo non potrà mancare Taugourdeau con Maleh e Fiordilino usati come mezz’ali. Sono invece dubbi e ballottaggi aperti in casa dei brianzoli, dove soprattuto i tifosi si chiedono se Brocchi vorrà schierare fin da subito l’ultimo colpo di mercato Balotelli, o gli riserverà solo una passerella negli ultimi minuti del match. Quel che è sicuro che è Boateng come pure D’Errico paiono ancora indirizzati in panchina perché acciaccati e che pure saranno indisponibili Paletta e Bellusci.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO REGGINA

Per le probabili formazioni di Serie B, ecco che i clivensi oggi dovrebbero puntare ancora una volta sul 4-4-2, dove pure saranno Djordjevic e Margiotta (questo in gol con Frosinone ) le prime scelte in attacco. In difesa invece non mancheranno Leverbe e Gigliotti, con la coppia formata da Cotali e Mogos chiamata in corsia: sarà Secoli come sempre a proteggere lo specchio della squadra gialloblu. Sarà invece il 3-5-2 il modulo prediletto da Toscano per la sua Reggina, che pure in attacco si affiderà a due punte e per la precisione a Denis e Bellomo. Alle loro spalle però sarà un solido reparto a 5 dove verrà riconfermato dal primo minuto Crisetig, come anche De Rose e Bianchi: toccherà a Di Chiara e Situm agire sull’esterno.



