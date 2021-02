Probabili formazioni Serie B/ Mosse e dubbi dei tecnici per le sfide (25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: SI APRE LA 25^ GIORNATA

Siamo pronti a dare il via a una nuova brillante giornata per il secondo campionato nazionale e dunque siamo davvero impazienti di scoprire mosse e dubbi degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B: su chi i tecnici punteranno in questa 25^ giornata? Considerato che in questo turno ci attendono incontro davvero bollenti (come la sfida al podio tra Empoli e Venezia) e che pure a brevissimo la cadetteria sarà di nuovo in campo per un faticoso turno infrasettimanale (in calendario per il 2-3 marzo), ci pare davvero completato immaginare per tutti uno schieramento netto. Certo è grande la voglia di fare bene, ma per gli allenatori sarà comunque fondamentale gestire le forze dei propri big e dunque optare per un naturale turnover, li dove chiaramente sarà possibile. Andiamo allora a controllare da vicino mosse e dubbi dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B per i match della 25^ giornata, a partite dai primi anticipi in programma oggi, venerdi 26 febbraio.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA SALERNITANA

Per la prima sfida della 25^ giornata di campionato, possiamo immaginare che gli emiliani saranno ancora in campo con il 4-3-2-1, dove certo non potranno mancare in attacco Ardemagni, come pure il duo sull’esterno formato da Siligardi e Laribi (visto che pure questo è fresco di gol contro il Cittadella). Sarà 3-5-2 il modulo di partenza invece dei campani, dove Mister Castori dovrebbe affidarsi nuovamente alla coppia da gol con Tutino e Gondo: occhio però a Djuric e Kristoffersen, sempre a disposizione in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VENEZIA

Per le probabili formazioni di Serie B, immaginiamo per l’incontro tra Empoli e Venezia un comodo 4-3-2-1 per gli azzurri: qui Dionisi dovrebbe ancora affidarsi alla difesa composta da Fiamozzi, Romagnoli, Nikola e Parisi, che ha ben fato nelle ultime uscite. Reparto arretrato sempre composto a 4 anche per il Venezia, dove pure Zanetti dovrebbe riconfermare i 4 visto in campo dal primo minuto contro l’Entella pochi giorni fa. Sarà dunque spazio al centro per Ceccaroni e Modolo, mentre in corsia agiranno Ricci e Mazzocchi: Pomini sarà il numero 1 tra i pali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA