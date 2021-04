Probabili formazioni Serie B/ Mosse e dubbi dei tecnici per le sfide (31^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI IN CAMPO NELLA 31^ GIORNATA?

Dopo lunga attesa, ecco che il campionato cadetto torna sotto ai riflettori ed è dunque momento di analizzare le probabili formazioni di Serie B per le sfide che ci faranno compagnia nella 31^ giornata, tutta prevista oggi venerdi 2 aprile 2021. Siamo dunque davvero impazienti di scoprire mosse e dubbi degli allenatori, che pure non saranno davvero pochi: dopo la sosta acciacchi e defezioni, come pure gran ritorni dall’infermeria sono elementi comuni a tutti i club e non sempre sarà facile fissare con buon anticipo il miglior 11. Per le principali partite della 31^ giornata di campionato che ci faranno compagnia oggi, andiamo allora a scoprire come si comporranno le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ASCOLI

Al San Vito il Cosenza sarà in campo col 3-4-1-2, che vedrà schierati in attacco Carretta e Gliozzi (questo a segno contro la Reggiana solo poche settimane fa), con Tremolada ancora titolare alla trequarti. Piceni avanti con il 4-3-1-2, con Bidauoi e Bajic ancora sulle punte, sostenuti da Sabiri alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PISA

Nella 31^ giornata i delfini non si discosteranno dal 3-5-2 dove a centrocampo sarà spazio per Busellato e Memushaj, come anche per Dessena: Bellanova e Masciangelo agiranno in corsia dal primo minuto. 4-3-2-1 per il Pisa, dove D’Angelo a centrocampo si affiderò a Marin e Quaini come pure a Mazzitelli, fresco di gol contro la Spal.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA MONZA

Per le probabili formazioni di Serie B, la Virtus sarà in campo col solito 4-3-1-2, dove sarà spazio per Brunori e Capello in attacco e con Schenetti titolare sulla trequarti. Spazio al 4-3-3 per Brocchi e i brianzoli, che a Chiavari si affideranno ancora a Dany Mota in attacco, con Boateng e Diaw a supporto, anche se dalla panchina scalpitano Maric e D’Alessandro (c’è però ottimismo sul recupero di Balotelli).

