Probabili formazioni Serie B/ Mosse e dubbi dei tecnici per le sfide dell’8^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE PRIME SCELTE DEGLI ALLENATORI

Dopo un’importante sosta per gli impegni con le nazionali, ecco che il secondo campionato italiano torna in campo e dunque è arrivato il momento di considerare da vicino le prossime mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B. Dopo anche l’anticipo occorso ieri allo Stirpe, ecco che già con oggi vivremo il momento clou dell’ottava giornata della cadetteria: saranno infatti ben cinque gli incontri che ci faranno compagnia oggi (Vicenza-Chievo è stata rinviata in extremis) e per cui siamo impazienti di scoprire dubbi e ballottaggi dei tecnici (tre dunque i posticipi, previsto tra domenica e lunedì). Non perdiamo altro tempo allora e facendo il conto degli assenti annuncianti come dei casi dubbi, andiamo a vedere, match per match, quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, in questa ottava giornata della cadetteria.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA VENEZIA

In vista del match casalingo per l’ottava giornata, le rondinelle dovrebbero confermare il 4-3-2-1 come modulo: qui Lopez schiererà ancora Jagiello (in gol contro il Cosenza) in coppia com Spalek, mentre Aye sarà la prima punta. Sarà il 4-2-3-1 il modulo di riferimento dei lagunari, dove per sarà Forte la prima punta e Aramu e Johnsen i titolari sull’esterno: Capello è il primo indiziato per la titolarità sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA EMPOLI

Per le probabili formazioni di Serie B ecco che i granata rispolvereranno il 4-3-1-2 con in difesa il quartetto composto da Ghiringhelli, Frare, Adorni e Donnarumma, pur con Perticone e Benedetti a disposizione. Pure i toscani adotteranno un reparto a 4 davanti al numero 1 Brignoli, con Terzic e Fiammozzi in corsia e il duo Nikolaou-Romagnoli confermato al centro.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE REGGIANA

In casa i giallorossi saranno in campo col solito 4-3-1-2: qui ecco il solito Stepinki in attacco, accompagnato da uno tra Coda e Falco, con capitano Mancuso titolare alle loro spalle. Attacco a due punte anche per la Reggiana: qui Alvini si affiderà a Kargbo e Mazzocchi con Radrezza (fresco di gol contro il Venezia) titolare alle spalle dei due bomber.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE MONZA

Per le probabili formazioni di Serie B, ecco che i ramarri utilizzeranno il 4-3-1-2 come modulo, dove a centrocampo ci sarà spazio per Magnino e Misuraca, con Calo confermato in cabina di regia. Sarà spazio a tre anche per la mediana due brianzoli: qui però sarà Fossati a dirigere il gioco biancorosso, con D’Errico e Armellino prime scelte dell’allenatore come mezz’ala.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PESCARA

Nell’8^ turno, la Spal di Marino non si discosterà dal classico 3-4-1-2, dove pure al centro vedremo dal primo minuto Esposito e Missiroli: Sala (di ritorno dall’ottima esperienza con la Nazionale) e Dickmann saranno le prime scelte per l’esterno del reparto. Sarà reparto a 4 pure per il centrocampo del delfini con Masciangelo e Bellanova in corsia e il duo Busellato-Fernandes confermato al centro del reparto.





