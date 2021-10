Probabili formazioni Serie B/ Mosse e dubbi per gli anticipi della 10^ giornata

Diamo spazio, eccezionalmente in questo mercoledì 27 ottobre 2021, alle probabili formazioni della Serie B, per le sfide che ci attendono nella decima giornata del campionato cadetto. Dopo solo poche ore dalle ultime scintille del nono turno, ecco che la seconda serie del calcio italiano torna di scena con un appassionante turno infrasettimanale, dove pure sono in palio punti pesanti ed è dunque tempo di controllare mosse e dubbi degli allenatori. P

ure come è facile immaginare i punti di domanda, alla vigilia di questa giornata extra non sono pochi: fondamentale sarà per tutti tecnici gestire le forze in rosa, ma nello stesso tempo garantire il miglior 11 possibile e fare propri tre punti fondamentali. Sarà difficile trovare la giusta quadra: pure proviamo ad addentrarci in questo gioco, esaminando da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, in primis per i due primi anticipi di questa 10^ giornata.

PROBABLI FORMAZIONI COSENZA TERNANA

Nel turno i bruzi dovrebbero confermare il 3-5-2 come modulo di partenza, ma qui nel reparto a centrocampo potrebbero trovare posto Boultam, Palmiero e Carraro, con Corsi e Situm schierati sull’esterno: in attacco irrinunciabili comunque Caso e Gori, questo in rete poi anche col Frosinone qualche turno fa. 4-2-3-1 per la Ternana, con le fare che si affideranno ancora a Palumbo e Proietti a centrocampo e al Falletti (in doppietta col Pordenone nell’ottavo turno) appena dietro all’attacco: qui riconferma per Furlan e Partipilo, come per Donnarumma (pure a segno col Vicenza).

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA MONZA

Per le probabili formazioni di Serie B i lanerossi si affideranno al 3-4-1-2 dove pure in difesa ci sarà l’ennesima riconferma per il terzetto compito a Brosco, Pasini e Cappelletti, anche se dalla panchina Padella scalpita in cerca di spazio: Grandi sarà sempre il titolare tra i pali biancorossi. Difesa a 4 invece per il Monza, dove Mister Morini riavrà dopo l’espulsione Marrone al centro: al suo fianco dovrebbe farsi avanti Pirola, ma occhio a Paletta, sempre pronto a contribuire con la sua esperienza: Donati e Carlos Augusto, nonostante il poco riposo, saranno riconfermati in corsia.



