Probabili formazioni Serie B/ Mosse e dubbi per le sfide della 12^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LE SFIDE DELLA 12^ GIORNATA

Dopo il gustoso anticipo occorso solo ieri, ecco che entriamo nel vivo della 12^ giornata del campionato cadetto e tocca ora andare a controllare da vicino le mosse per le probabili formazioni della Serie B. Siamo ben curiosi di scoprire scelte e dubbi degli allenatori in vista delle sfide che ci faranno compagnia in questo fine settimana: pure è lecito immaginare che saranno ben pochi i ballottaggi in corso e che un po’ tutti tecnici potranno puntare oggi su i loro titolari più in forma.

Non scordiamo infatti che solo la prossima settimana il campionato della serie B si fermerà per la finestra delle nazionali parecchi giocatori, magari sovrautilizzati in questa parte della stagione, avranno l’occasione di godersi del meritato riposo. Con tale prospettiva non escludiamo dunque che a parecchi big oggi venga chiesto ancora uno sforzo, per chiudere al meglio questa parte della Serie B. Vedremo quali saranno le valutazioni dei vari allenatori e ora per le principali partite di questo sabato 6 novembre, pure vediamo quali saranno le probabili formazioni della serie B dei match della 12^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA TERNANA

Per le probabili formazioni di Serie B ecco che i grigi oggi saranno ancora in campo con il solito 3-4-2-1 dove pure vi sono ottime chance di rivedere in attacco Orlando e Kolaj, al solito schierati sull’esterno e a supporto di Palombi in prima punta: pure non dimentichiamoci di Corazza, come anche di Chiarello, a segno col Frosinone nella 10^ giornata. Spazio al 4-2-3-1 per le Fere, che pure puniranno ancora su Donnarumma (nonostante il rigore sbagliato col Como), ma pure su Furlan e Partipilo: Falletti sarà al solito appena dietro.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PORDENONE

Nella 12^ giornata di campionato, la leonessa di Inzaghi non dovrebbe fare a meno del 4-3-2-1 di partenza, dove pure avremo la riconferma di Bisoli in cabina di regia: al suo fianco ecco Bertagnoli e Cavion. Pure non dimentichiamoci di Van de Looi, benché il suo rendimento sia in netto calo nelle ultime settimane. Per i ramarri, ultimi in classifica, Tedino dovrebbe aver pensato al 4-4-2 come modulo di partenza (come già occorso con la Cremonese) con pronti dal primo minuto in mediana Pisa e Petriccione: Cambiaghi e Cicretti sarebbero le prime scelte per l’esterno del reparto, ma attenzione a Kupsiz e Misuraca, che rimangono a disposizione dalla panchina.

