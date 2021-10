Probabili formazioni Serie B/ Mosse e dubbi per le sfide della 7^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

Spazio alle probabili formazioni di Serie B, per gli incontri della settima giornata che ci faranno compagnia in questo fine settimana. Dopo il bell’anticipo tra Lecce e Monza occorso solo ieri, ecco che entrano nel vivo nel nuovo turno del secondo campionato nazionale davvero non vediamo l’ora di scoprire mosse e dubbi degli allenatori. Man mano che passa il tempo, come è facile immaginare, diventa sempre meno complicato immaginare le scelte dei tecnici, ma per questo fine settima a il colpo di scena può essere dietro l’angolo.

Probabili formazioni Serie B/ Le scelte di Zaffaroni e Modesto (6^ giornata)

Non scordiamo infatti che già la prossima settimana la Serie B farà sosta per dare spazio alle nazionali e dunque qualche tecnico, in vista di un riposo più lungo, potrebbe chiedere a qualcuno oggi uno sforzo in più. Difficile dirlo con certezza, tenuto anche conto di giocatori acciaccati e assenti per squalifica. Pure proviamoci e già per le principali sfide che ci attendono in questo sabato 2 ottobre 2021, vediamo quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B.

Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte: tre difese di spicco (5^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA COSENZA

Nella settima giornata di campionato i grigi dovrebbero dare spazio ancora al 3-4-1-2 come modulo dove pure sarà nuovo spazio per Corazza e Palombi in attacco, seguiti da Milanese, anche se le alternative non mancano. Gori e Caso saranno invece i titolari in attacco per i bruzi: dietro le due punte un solido reparto a cinque con uno tra Gerbo e Palmiero al centro e Boultam e Carraro (in gol con il Crotone) e con il duo Sy-Situm sull’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI PISA REGGINA

Per le probabili formazioni di Serie B D’Angelo confermerà il 4-2-3-1 per il Pisa, con Lucca, Sibilli e Cohen ancora titolari in attacco (ma attenzione a Gucher, sempre pronto): nella solida difesa nerazzurra ben figureranno poi Beruatto, Caracciolo, Leverbe e Hermannssen. Ancora 4-2-3-1 per la Reggina, con Galabinov sempre prima punta e al suo fianco Rivas e Ricci, mentre Bellomo sarà sulla linea della trequarti. Aglietti però valuta anche l’ipotesi Cortinovis (titolare contro il pordenone) alle spalle dell’attacco, come pure Montalto come prima punta.

Probabili formazioni Serie B/ Quali sono le migliori difese? 4^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA