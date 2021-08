Probabili formazioni Serie B/ Mosse e i dubbi dei tecnici alla 1^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI IN CAMPO PER LA 1^ GIORNATA?

Eccoci al via della nuova stagione 2021-22 della cadetteria in vista del primo turno è tempo di esaminare anche le mosse per le probabili formazioni della Serie B. Pure alla vigilia della prima giornata di campionato (anche se ieri vi è già stato l’anticipo Frosinone-Parma) immaginare quali saranno le scelte degli allenatori è lavoro ben difficile: siamo solo al primo impegno e non tutti i giocatori sono ancora in condizione, senza dimenticare che nell’estate molto è cambiato a livello di mercato e molto potrebbe ancora cambiare, specie nei differenti spogliatoi, visto che trattative sono al momento in fermento.

Insomma i punti di domanda sono davvero tanti: pure proviamoci e andiamo a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Serie B, in primis per le sfide della 1^ giornata che ci faranno compagnia oggi, 21 agosto 2021.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PERUGIA

Per la giornata di debutto nel campionato cadetto il Perugia (fresco di sconfitta in Coppa Italia col Genoa) dovrebbe puntare sul 3-4-1-2, dove pure avremo in attacco subito Melchiorri e Carretta, con Kouan che invece si stabilirà sulla linea dei trequarti. Per il Pordenone ecco il 4-4-2 di partenza con Tsadjout e Pellegrini schierati come prime punte: attenzione a Kupisz, che potrebbe intervenire per movimentare lo schieramento.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VICENZA

Per le probabili formazioni di Serie B, ecco che i granata dovrebbero oggi scendere in campo con il ben noto 4-3-1-2, con Kastrati tra i pali e pure in difesa il quartetto composto da Cassandro, Adorni, Frare e Donnarumma: attenzione a Benedetti che potrebbe intervenire dopo essere stato titolare contro il Monza in Coppa. Difesa a 4 anche per il Vicenza, con Di Carlo che punterà sul 4-4-2 iniziale: in fondo ecco pronti dal primo minuto Ierardi, Padella, Cappelletti e Calderoni; tra i pali avremo Grandi.

