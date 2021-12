Probabili formazioni Serie B/ Mosse e moduli degli allenatori (18^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 18^ GIORNATA?

Sabato 18 dicembre torna a farci compagnia il campionato cadetto, e allora è il momento della nostra analisi con le probabili formazioni di Serie B. Naturalmente, parlare in maniera approfondita di tutte le 20 squadre che giocheranno la 20^ giornata sarebbe un esercizio lungo e complesso; come sempre allora ci limiteremo a osservare alcuni degli aspetti principali che riguardano le formazioni che potrebbero scendere in campo in un turno che, oltre ad avvicinarci sempre più al Natale, potrebbe essere determinante anche per l’assegnazione del titolo di campione d’inverno, certo platonico ma pur sempre importante.

Dunque, il nostro viaggio nelle probabili formazioni di Serie B riguarda la penultima giornata di andata; con le nostre considerazioni andremo innanzitutto a scoprire quali sono i giocatori di cui gli allenatori dovranno fare a meno, dunque possiamo iniziare con un rapido focus sui calciatori squalificati e che, fermati dal Giudice Sportivo con tanto di comunicato ufficiale, non potranno giocare la 18^ giornata. Pian piano poi ci potremo concentrare sul resto, e scoprire cosa succederà o comunque potrebbe succedere sui vari campi della Serie B…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: GLI SQUALIFICATI

Studiando allora le probabili formazioni di Serie B, e andando alla scoperta dei calciatori squalificati, scopriamo che in questa 18^ giornata sono appena 4 i giocatori fermati dal Giudice Sportivo. Soltanto uno tra l’altro è stato squalificato per espulsione comminata nel turno precedente, e si tratta di Alberto Barison del Pordenone; tutti gli altri invece hanno raggiunto il limite massimo di ammonizioni e, poiché erano in diffida, non potranno giocare in questa giornata. Stiamo parlando di Gabriel Lunetta dell’Alessandria, Tom Van de Looi del Brescia e Mattia Vivani del Benevento: ecco dunque gli assenti.

Inoltre, ci sono dei giocatori che settimana scorsa sono stati ammoniti per la quarta volta e dunque sono diffidati perché al quinto giallo scatta la squalifica: dovranno fare attenzione in questa 18^ giornata Riccardo Chiarello (Alessandria), Ionut Nedelceanu (Crotone), Daniel Boloca e Matteo Ricci del Frosinone e infine Luca Marrone del Monza. Qualora in questo turno dovessero essere ammoniti, sarebbero costretti a saltare l’ultima giornata di andata e dunque non comparirebbero nelle probabili formazioni di Serie B per la 19^ giornata, anche se poi eventualmente se ne parlerà quando arriverà il momento…



