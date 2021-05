Probabili formazioni Serie B/ Mosse e moduli degli allenatori (36^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

Eccoci ad un altro appuntamento con le probabili formazioni di Serie B: la sosta di due settimane ha creato ora un tour de force per andare a chiudere la stagione regolare, e martedì 4 maggio (a distanza di soli tre giorni dal turno con cui il torneo è finalmente ripartito) saremo nuovamente in campo per assistere alla 36^ giornata, che è la terzultima di un campionato cadetto davvero entusiasmante. Gli ultimi risultati hanno contribuito a rendere la classifica ancora più interessante.

Oggi l’Empoli può festeggiare la promozione ma la corsa per il secondo posto si è riaperta del tutto con tante squadre che adesso hanno a disposizione 270 minuti per centrare l’obiettivo. Vedremo quello che succederà ovviamente, ma nel frattempo possiamo accomodarci e iniziare il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie B, provando a capire in che modo i vari allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco per questa 36^ gi0rnata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: EMPOLI COSENZA

Esaurita la striscia di imbattibilità, l’Empoli ha comunque a disposizione un altro match point per la promozione: ad Alessio Dionisi basterà battere il Cosenza per festeggiare un traguardo che ormai è scontato da tempo, e che non dovrebbe essere mancato. Per l’occasione, la capolista ritrova Simone Romagnoli e Leonardo Mancuso: il difensore centrale si riprenderà la posizione al fianco di Nikolaou e davanti a Brignoli, mentre il bomber (19 gol in campionato) sarà schierato davanti, da capire se con Ryder Matos o La Mantia. Per il resto, dovrebbe cambiare poco: Fiamozzi contende il posto a Sabelli per la fascia destra, sull’altro versante Fabiano Parisi dovrebbe tornare titolare, in mezzo al campo Samuele Ricci potrebbe giocare per Zurkowski ma in mezzo anche Haas potrebbe esserci, eventualmente per Bandinelli e con la conferma di Stulac a fare da perno centrale. Bajrami come al solito sarà il trequartista incaricato di fluttuare tra le linee, aumentando la pericolosità dell’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: MONZA LECCE

Ecco il big match che può cambiare la storia della seconda promozione: i brianzoli ci credono dopo la vittoria di Salerno, i salentini devono stare attenti. Cristian Brocchi medita di lanciare subito Mario Balotelli, reduce dalla doppietta decisiva all’Arechi; al netto di questo, è interessante notare come il tecnico brianzolo sia passato ad un 3-5-2 con il quale sopperire alla mini-crisi precedente, dando maggiore propulsione al centrocampo. Davide Diaw e Dany Mota si giocherebbero il posto al fianco di SuperMario, a centrocampo invece la certezza rimane Davide Frattesi; Eugenio Corini, sconfitto in casa dal Cittadella, deve sostituire lo squalificato Zan Majer e pensa soprattutto a Panagiotis Tachtsidis, che sarebbe il regista stretto tra Hjulmand e Bjorkengren. In alternativa ecco Luca Paganini, mentre Marco Mancosu dà la sensazione di poter tornare titolare prendendo il posto di Liam Henderson, altra eventualmente soluzione per il centrocampo. Davanti, Pablo Rodriguez se la gioca con Mariusz Stepinski per affiancare Massimo Coda.



