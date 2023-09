PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Quali mosse per Gastaldello e Viali? (8^ giornata, 30 settembre-1 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS BRESCIA ASCOLI

Per approfondire la nostra analisi delle probabili formazioni di Serie B, possiamo passare adesso a Brescia Ascoli, altro stuzzicante incontro del sabato per l’ottava giornata del campionato cadetto. I padroni di casa del Brescia di mister Daniele Gastaldello dovrebbero scendere in campo con un modulo 3-4-1-2 nel quale il portiere sarà Lezzerini; davanti a lui, ecco Cistana, Papetti e Mangraviti che dovrebbero formare la difesa a tre; linea a quattro invece centrocampo per il Brescia, con Dickmann, Bisoli, Paghera e Fares possibili titolari, mentre come trequartista indichiamo Olzer alle spalle dei due attaccanti Borrelli e Bianchi.

La risposta degli ospiti dell’Ascoli e del loro allenatore William Viali dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-2-1, con questi possibili undici titolari: Viviano in porta; i quattro difensori Bayeye, Botteghin, Quaranta e Falasco; a centrocampo il terzetto formato da Gnahoré, Di Tacchio e Caligara; infine, nel reparto offensivo dei marchigiani collochiamo Manzari e Rodriguez sulla trequarti, a sostegno del centravanti Mendes. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA?

La Serie B vive la sua ottava giornata di campionato, siamo reduci dal fresco turno infrasettimanale ma naturalmente è già tempo di tornare in campo pure in questo weekend a cavallo fra i mesi di settembre ed ottobre, magari proprio con le fatiche delle partite di martedì e mercoledì ad incidere molto a proposito delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, naturalmente con tutte le cautele del caso. Il mercato è ormai chiuso da tempo, i moduli si stanno consolidando ma in questo frangente spiccano le fatiche e magari potrebbe servire un po’ di turnover, almeno per chi può permettersi di farlo.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo cinque partite nel pomeriggio del sabato e poi le altre cinque che saranno invece domani pomeriggio, in questo weekend che sarà perfettamente equilibrato fra sabato e domenica. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 30 settembre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 8^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI MODENA VENEZIA

Per le probabili formazioni di Serie B mettiamo in copertina la partita del sabato che, classifica alla mano, può essere la più intrigante, cioè Modena Venezia. Emiliani e veneti sono stati fino a questo momento eccellenti protagonisti della prima parte del campionato cadetto, nonostante arrivino da un turno infrasettimanale non esaltante, in particolare per il Venezia, che ha infatti perso per 1-3 in casa contro il Palermo nel big-match di martedì, mentre il Modena ha ottenuto un buon pareggio per 0-0 sul campo del Sudtirol.

Il Modena di mister Paolo Bianco dovrebbe disporsi secondo il modulo 4-3-1-2 con Strizzolo e Duca attaccanti; alle loro spalle Gerli è favorito come trequartista, mentre Palumbo, Magnino e Tremolada dovrebbero comporre il terzetto titolare a centrocampo. Il reparto arretrato del Modena dovrebbe infine essere composto da Cauz, Cotali, Zaro e Ponsi a protezione del portiere Gagno. Il Venezia di mister Paolo Vanoli dovrebbe invece scegliere il modulo 4-3-3 con Johnsen, Cheryshev e Pohanpalo favoriti per comporre il tridente offensivo. A centrocampo dovrebbe rivedersi Lella dal primo minuto insieme a Tessmann e Busio. In difesa infine spazio a Candela, Altare, Idzes e Sverko, con Joronen tra i pali per completare la retroguardia del Venezia.











