Probabili formazioni Serie B/ Mosse e moduli degli allenatori per la 22^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 19^ GIORNATA?

Chi giocherà nelle probabili formazioni di Serie B? Il campionato cadetto è ripreso con i due recuperi di giovedì, ma finalmente riprende il suo regolare svolgimento: come sappiamo, a fine dicembre la Lega ha deciso di rinviare totalmente le due giornate che si sarebbero dovute disputare nello spazio di 4 giorni, e così adesso si riparte con la 19^ giornata. Dunque si tratta dell’ultima di andata, ma nel frattempo c’è stato il cambio di anno solare e soprattutto ha aperto il calciomercato invernale.

Un dato che naturalmente è particolare importante, visto che stiamo parlando delle probabili formazioni di Serie B, e allora nel presentare le possibili mosse da parte degli allenatori dobbiamo chiaramente valutare quali calciatori siano arrivati a disposizione delle varie squadre. Iniziamo il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie B, partendo chiaramente da alcune partite che si giocano sabato 15 gennaio.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CITTADELLA COSENZA

L’ultima volta in cui il Cittadella ha giocato ha pareggiato a Brescia, un risultato comunque positivo che però non ha fatto fare il salto di qualità ai veneti che restano in corsa per un posto nei playoff. Edoardo Gorini continua a puntare sul 4-3-1-2, che è il modulo con il quale il suo predecessore Roberto Venturato ha reso celebre questa squadra: in porta ci sarà come sempre Kastrati, interessante valutare quello che succederà davanti con Cuppone e Baldini pronti a sovvertire le gerarchie che vedono Antonucci e Beretta favoriti. Il Cosenza aveva invece perso in casa contro il Pisa; dovrebbe comunque puntare ancora sul 4-3-3, in porta Saracco potrebbe tornare titolare in luogo di Matosevic che aveva giocato a metà dicembre, a centrocampo da valutare la possibilità di inserire Aldo Florenzi e Vallocchia titolari al posto di Carraro e Boultam, con la possibile conferma di Palmiero.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CREMONESE COMO

La Cremonese vola: il poker fatto registrare ad Ascoli le ha dato il terzo posto in classifica con il sogno promozione diventato ben concreto, mentre il Como era stato fermato dalla Reggina prima della lunga sosta e continua a correre per un posto nei playoff. Fabio Pecchia insiste sul 4-2-3-1: davanti potrebbe anche avvicendare Daniel Ciofani e Di Carmine ma va considerato anche Vido, che difficilmente avrà spazio sulla trequarti dove Zanimacchia, Gaetano e Buonaiuto sono certezze. Nel Como invece Giacomo Gattuso dovrà fare i conti con la squalifica di Bellemo: a centrocampo al posto del capitano dovremmo vedere Kabashi che è favorito su Bovolon (comunque un’altra soluzione interessante), in attacco attenzione a Gabrielloni e Gliozzi anche se ovviamente Alberto Cerri e La Gumina sono favoriti.



