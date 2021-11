Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori, 11^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B torna protagonista con la sua undicesima giornata di campionato, dopo il turno infrasettimanale si torna infatti in campo in questo lunedì festivo: si gioca senza sosta e dunque è sempre alto l’interesse circa le probabili formazioni di Serie B anche in questo turno, magari con la necessità di dosare le forze all’ultima tappa di un ciclo di partite con tre turni in poco più di sette giorni. Ci attende in ogni caso l’undicesima giornata del campionato 2021-2022, le indicazioni cominciano ad essere assai significative.

Probabili formazioni Serie B/ Scelte e mosse 10^ giornata: stregoni privi di Paleari

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi in tre diverse fasce orarie con tutti gli incontri: uno all’ora di pranzo, sei nel cuore del pomeriggio e tre poco dopo il tramonto. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando degli incontri in programma oggi, lunedì 1 novembre 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questo turno.

Probabili formazioni Serie B/ Mosse: le contromisure di Gattuso per la Spal

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

BENEVENTO BRESCIA

Benevento Brescia è l’anticipo d’apertura ma anche il big-match. I campani ci arrivano sullo slancio del colpaccio a Crotone, mister Fabio Caserta dovrebbe cambiare il meno possibile nel modulo 4-2-3-1 con Manfredini in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Letizia, Glik, Barba e Foulon. In mediana dovrebbero trovare spazio Acampora e Calò, mentre il reparto offensivo del Benevento dovrebbe vedere Brignola, Ionita e Tello sulla trequarti, alle spalle del centravanti Lapadula.

Filippo Inzaghi invece per il Brescia potrebbe confermare il modulo 4-3-2-1, i titolari dovrebbero essere Perilli in porta; davanti a lui Mateju, Chancellor, Cistana e Pajac da destra a sinistra nella difesa a quattro; a centrocampo ecco Bisoli, Van de Looi e Bertagnoli, infine in attacco dovrebbero agire Jagiello e Tramoni in appoggio alla prima punta Moreo.

Probabili formazioni Serie B/ Mosse e dubbi 8^ giornata: talenti 2004 in evidenza

REGGINA CITTADELLA

La Reggina è in grande evidenza dopo il colpaccio a Perugia che ha lanciato i calabresi al secondo posto, possiamo allora ricordare che sarà squalificato Crisetig, una assenza pesante a centrocampo per Alfredo Aglietti, che nel modulo 4-4-2 dovrebbe schierare Turati in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Loiacono, Cionek, Stavropoulos e Di Chiara. A centrocampo potrebbe giocare Hetemaj con Bianchi nella coppia centrale, più Bellomo e Laribi esterni, infine in attacco ecco la coppia titolare Rivas-Galabinov.

Il Cittadella allenato da Edoardo Gorini potrebbe invece proporre un modulo 4-3-1-2: Cassandro è squalificato, potrebbe essere Mattioli a completare come terzino destro la difesa a quattro con Frare, Adorni e Donnarumma davanti al portiere Kastrati; a centrocampo ecco il terzetto formato da Mazzocco, Danzi e Branca; infine nel reparto offensivo potremmo avere Antonucci trequartista alle spalle dei due attaccanti Okwonkwo e Beretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA