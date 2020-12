Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori (15^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI IN CAMPO NELLA 15^ GIORNATA?

Domenica 27 dicembre, con la 15^ giornata, avremo un altro appuntamento per le probabili formazioni di Serie B: cercheremo di scoprire in che modo le 20 squadre del campionato cadetto si presenteranno in campo per questo turno, che si gioca dopo l’infrasettimanale. Gli impegni ravvicinati impongono ovviamente agli allenatori di fare turnover: vero che stavolta saranno passati 5 giorni dagli ultimi impegni, vero anche che il campionato di Serie B è particolarmente lungo e impegnativo e dunque le energie del gruppo vanno centellinate in una certa maniera, per evitare di arrivare nel momento decisivo in deficit di condizione fisica e considerando anche, come noto, che qui si giocano playoff e playout e dunque la stagione è ancora più dispendiosa. Adesso comunque introduciamoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Serie B, iniziando il nostro viaggio e provando a toccare i temi principali legati alla 15^ giornata del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: ASCOLI SPAL

Sicuramente Ascoli Spal è una partita interessante da analizzare, soprattutto sul lato dei marchigiani: dopo la sconfitta di Monza la società ha deciso di esonerare Delio Rossi, affidando la panchina ad Andrea Sottil. Il quale l’anno scorso ha preso in mano il Pescara all’inizio di luglio e lo ha condotto alla salvezza; ha utilizzato vari moduli ma come riferimento ha avuto il 4-3-3, ed è così che ha affrontato il doppio playout contro il Perugia. Da questo punto di vista dunque potrebbe esserci una conferma rispetto all’ultima formazione schierata da Delio Rossi, che ha mandato in campo un tridente con Chiricò e Sabiri ad accompagnare Bajic; l’attaccante bosniaco potrebbe essere confermato ma sugli esterni potremmo vedere uno tra Cangiano e Pierini, entrambi schierabili a sinistra, a centrocampo invece l’esperienza di Cavion ed Eramo può tornare subito utile ma attenzione anche a Marcel Buchel mentre, dovendo scommettere su un cambio in difesa, faremmo il nome dell’austriaco Spendlhofer in luogo di Quaranta, con la conferma di Brosco al centro dello schieramento.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CREMONESE MONZA

Uno sguardo anche a Cremonese Monza, e a come Cristian Brocchi potrebbe schierare i brianzoli che arrivano appunto dal successo contro l’Ascoli. L’ex allenatore del Milan ha ultimamente cambiato, più o meno sulla scia di quanto Maurizio Sarri aveva fatto ai tempi del Napoli: il suo fedelissimo 4-3-1-2 è stato rimpiazzato da un 4-3-3 che ha portato Kevin-Prince Boateng e Dany Mota ad allargarsi sulle corsie, supportando la prima punta Gytkjaer. Naturalmente la rosa del Monza permette tanti cambi mantenendo intatta la qualità: nel reparto offensivo per esempio Mirko Maric e Marin possono essere soluzioni utili, D’Errico nel 4-3-3 può giocare come mezzala d’assalto rendendo più offensiva la squadra rispetto a Barillà e Armellino, in regia il posto sembra ormai essere di Fossati ma in panchina c’è un certo Barberis che viene da stagioni positive con il Crotone. In porta invece sembra ormai confermato l’avvicendamento tra Michele Di Gregorio, arrivato in prestito dall’Inter dopo la stagione nel Pordenone, ed Eugenio Lamanna che, finito in panchina nelle ultime quattro partite, ha di fatto perso la maglia da titolare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA