Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori (2^ giornata)

Siamo pronti a vivere un’altra giornata dedicata al campionato cadetto: le probabili formazioni di Serie B sono quelle della 2^ giornata, un turno che ancora una volta ha previsto un anticipo al venerdì (Bari Palermo) e che prosegue sabato 20 e domenica 21 agosto, con altre nove partite a farci compagnia. Nella prima giornata abbiamo già potuto ammirare le nuove formazioni: chi si è distinto in particolar modo, chi è finito dietro la lavagna, chi ha ancora bisogno di ritrovare la giusta condizione, ci sono tutti gli ingredienti in ogni caso per un grande campionato cadetto.

Adesso noi vogliamo chiaramente valutare quali potrebbero essere gli schieramenti che si affronteranno sui vari campi per questa 2^ giornata: la nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie B prende dunque spunto dalle partite più interessanti, almeno secondo la nostra lettura, e potremo così scoprire cosa cambierà eventualmente, o sarà confermato, rispetto al turno di esordio che si è giocato settimana scorsa. Iniziamo dunque il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie B, poi le gare che verranno disputate nel weekend ci diranno se abbiamo avuto ragione…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: GENOA BENEVENTO

Decisamente un big match quello di Marassi, anche se le streghe hanno steccato l’esordio perdendo in casa contro il Cosenza; il Genoa invece ha aperto la rincorsa alla Serie A con un sigillo a Venezia, e dunque Alexander Blessin potrebbe confermare il suo 11 anche se l’allenatore tedesco è portato a qualche modifica di giornata in giornata. Analizziamo proprio il Grifone, allora: il modulo attualmente è il 4-2-3-1 ma Blessin spesso ha giocato con il 3-5-2. Se così fosse, Hefti e Pajac alzerebbero la loro posizione a centrocampo e Manolo Portanova potrebbe fare il terzo in mediana con Frendrup e Badelj, naturalmente dalla panchina possono essere utili soprattutto Ilsanker, Melegoni e Jagiello. Bani e Dragusin i centrali di difesa, eventualmente con Vogliacco a fare il terzo; in porta c’è Josep Martinez che al momento ha vinto il ballottaggio con Semper, poi davanti i due esterni Gudmundsson e Ekuban fanno da supporto al grande ex Massimo Coda, ma attenzione chiaramente a Kelvin Yeboah che pronti via ha risolto la partita del Penzo, e di conseguenza può anche essere schierato titolare per questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: PERUGIA PARMA

Altra grande sfida al Curi: il Perugia ha perso a Palermo e si vuole riscattare, c’è grande attesa per scoprire quello che il Grifone riuscirà a fare perché, anche se parliamo di una squadra al secondo anno in Serie B dopo la promozione, la piazza è ambiziosa e si corre per i playoff. L’allenatore è nuovo, ma una garanzia: Fabrizio Castori gioca con il 3-5-2 e dovrà già fare a meno di Lisi, espulso al Barbera e quindi squalificato. A prenderne il posto dovrebbe essere Ghion, ma soprattutto è da capire l’attacco: per l’esordio Castori si è affidato a Kouan al fianco di Melchiorri, stavolta la sensazione è che a giocare potrebbe essere uno tra Sulejmani e Vano con le alternative Di Serio (soprattutto) e Olivieri, quest’ultimo potrebbe anche agire in qualità di esterno sinistro di centrocampo prendendo il posto di Righetti. A destra ci sarà Casasola; a completare la mediana ecco Iannoni e Vulic, mentre in difesa a protezione del portiere Gori (che giocherà contro l’ex Chichizola, a meno che Buffon torni titolare) avremo Dell’Orco a comandare un reparto completato da Curado e Sgarbi, favoriti su Angella.











