Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori (27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 27^ GIORNATA?

Subito un altro turno infrasettimanale, e allora con le probabili formazioni di Serie B ne dobbiamo parlare: il periodo del campionato cadetto è ricchissimo di appuntamenti e per la terza settimana consecutiva il calendario ci propone un turno martedì e mercoledì, in questo caso 1 e 2 marzo per la 27^ giornata. La Serie B dunque si mette in pari con il massimo campionato; soprattutto, si gioca un altro turno a distanza di due o tre giorni che rende chiaramente più complesso analizzare le mosse, le scelte e gli schieramenti dei vari allenatori, tenuto conto della necessità di fare turnover e delle varie squalifiche e diffide.

Probabili formazioni Serie B/ 26^ giornata: le mosse di Alvini e Caserta

Noi comunque ci proviamo, partendo magari dalle partite che possono essere considerate di cartello in questa 27^ giornata; capiremo in che modo le varie squadre saranno disposte sul terreno di gioco valutando qualche protagonista atteso gara per gara. Il viaggio all’interno delle probabili formazioni di Serie B sta dunque per cominciare: per questo ennesimo turno infrasettimanale cominciamo ovviamente in ordine cronologico, andando a presentare le scelte per alcune partite di martedì 1 marzo, vale a dire oggi.

Diretta/ Lecce Cittadella (risultato finale 1-2): Coda accorcia ma non basta

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: BENEVENTO CREMONESE

Reduce dal colpo di Perugia, il Benevento si è rilanciato anche in chiave promozione diretta: contro la sorpresa della Serie B Fabio Caserta ritrova Salvatore Elia e Diego Farias, quest’ultimo ha scontato le due giornate di squalifica ma deve vincere la concorrenza di Riccardo Improta e Roberto Insigne, mentre Riccardo Forte – interessantissimo rinforzo di gennaio, e decisivo al Curi – dovrebbe essere titolare a centrocampo.

Nella Cremonese invece Fabio Pecchia può far riposare uno tra Nicolò Fagioli e Michele Castagnetti: entrambi diffidati, dunque Paolo Bartolomei potrebbe avere una maglia a centrocampo. In difesa rientrano dal primo minuto sia Tiago Casasola che Caleb Okoli; da valutare la condizione fisica di Luca Valzania e Cristian Buonaiuto, per il secondo (che è anche un ex della partita al Vigorito) la convocazione è probabile ma al massimo sarà panchina, con Jaime Baez e Gianluca Gaetano (in gol a Terni) che dovrebbero nuovamente occupare le corsie, ma devono anche vincere la consueta concorrenza di Luca Zanimacchia.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Scelte 25^ giornata: le mosse di Grosso e Stellone

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LECCE ASCOLI

Tornato in testa alla classifica di Serie B, il Lecce riparte dalle sue certezze: non ci sarà lo squalificato Lucioni e quindi al centro della difesa vedremo Lorenco Simic che affiancherà Tuia, davanti come sempre Gabriel Strefezza e Massimo Coda sono confermati e si giocano il posto Antonino Ragusa, Raul Asencio e Pablo Rodriguez per la corsia sinistra. A centrocampo, possibilità per John Bjorkengren; in difesa, Valentin Gendrey potrebbe giocare come terzino destro.

Nell’Ascoli torna Fabrizio Caligara, che era squalificato: potrebbe agire al centro del campo in luogo di uno tra Saric e Collocolo (entrambi diffidati) con la conferma di Eramo, in difesa invece se la giocano Danilo Quaranta e Nicola Falasco. Davanti, Soufiane Bidaoui può tornare titolare agendo alle spalle dei due attaccanti; restano favoriti Frank Tsadjout e Federico Dionisi ma non è da sottovalutare la concorrenza di Atanas Iliev, che potrebbe avere una maglia anche se si tratta di una partita delicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA