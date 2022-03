Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori (28^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 28^ GIORNATA?

Una nuova analisi sulle probabili formazioni di Serie B prende il via sabato 5 marzo, quando sono in programma le prime cinque partite della 28^ giornata. Le altre cinque si giocheranno domenica 6 marzo, per un turno che questa volta sarà equamente diviso: come noto arriviamo da un infrasettimanale che ha chiaramente tolto energie, e dunque bisognerà considerare anche questo nel tracciare il quadro delle probabili formazioni di Serie B, provando ad analizzare quello che potrebbe succedere sui vari campi e le mosse degli allenatori per questo fine settimana.

La nostra valutazione quindi terrà conto di tutti i dati a disposizione, ovviamente anche sulla situazione dei calciatori che saranno squalificati, dei recuperi e delle varie indisponibilità; proveremo a parlare delle partite che consideriamo più importanti nella 28^ giornata, e anche dei temi sensibili legati a qualche individualità. Ci siamo dunque, possiamo iniziare il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie B dando subito risalto, ovviamente, alle partite di sabato 5 marzo e i loro temi principali.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL MONZA

Partiamo allora con il Monza, per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B. I brianzoli arrivano dal pareggio interno contro il Parma e sono oggi ospiti del Cittadella, una bestia nera nell’ultimo periodo: ci sono buone notizie per Giovanni Stroppa, che dovrebbe ritrovare il suo portiere titolare Raffaele Di Gregorio come anche l’esperto difensore Gabriel Paletta e il tuttofare Mattia Valoti, che hanno saltato il match di mercoledì. Tutti e tre dovrebbero essere titolari; molto probabilmente dalla difesa si staccherà Carlos Augusto che andrà a fare l’esterno sinistro a centrocampo, sull’altro versante Sampirisi torna in vantaggio su Pedro Pereira mentre Valoti può giocare come mezzala tattica sostituendo Machin, che è squalificato. Questo lascerebbe Dany Mota e Leonardo Mancuso ad agire davanti, anche se la concorrenza di Gytkjaer e Ciurria resta solida e concreta; a completare il centrocampo invece potrebbero essere Colpani, anche lui non al top della condizione ma già titolare contro il Parma, e Mazzitelli che resta in vantaggio su Barberis come regista, anche se l’ex Crotone potrebbe comunque essere in campo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL BIG MATCH

Un’analisi sulle probabili formazioni di Serie B deve prendere in considerazione Cremonese Brescia, il big match della 28^ giornata. Dei tanti diffidati di casa grigiorossa, martedì a Benevento è stato ammonito Bianchetti: il centrale è squalificato e dunque Meroni o Alessandro Crescenzi possono prenderne il posto, con Casasola che può sostituire Sernicola come terzino destro. A centrocampo uno tra Fagioli e Castagnetti può lasciare il posto a Bartolomei, davanti invece si candida Gaetano per sostituire Rafia e Buonaiuto appare in vantaggio su Zanimacchia; è poi tornato Daniel Ciofani, che può fare la prima punta in luogo di Di Carmine. Anche il Brescia ha uno squalificato in difesa, che è Adorni: pronto Papetti ad affiancare Cistana, sugli esterni c’è Pajac che può sostituire Mangraviti a sinistra con la conferma di Karacic sull’altro versante, in mezzo Pippo Inzaghi potrebbe confermare tutti anche se Van de Looi si gioca la maglia con Léris (più sicuri del posto Dimitri Bisoli e Proia). Tanti dubbi davanti: Palacio sta benissimo e potrebbe nuovamente giocare dal primo minuto, tra Moreo, Matteo Tramoni e Spalek sarà solo uno a essere in campo sulla trequarti, Flavio Bianchi e Riad Bajic insidiano la maglia di Ayé come centravanti e dunque vedremo quali saranno le scelte dell’allenatore.



