Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori, 4^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua quarta giornata, il campionato cadetto dunque ci offrirà un nuovo turno con cui entriamo sempre più nel vivo della stagione e che riaccenderà l’interesse circa le probabili formazioni di Serie B anche in questo weekend che è un ponte fra l’estate e l’autunno. Ci attende allora la quarta giornata della stagione regolare, che a dire il vero è già cominciata ieri con ben due anticipi perché poi incombe il primo turno infrasettimanale del campionato cadetto 2021-2022.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia soprattutto oggi, dall’ora di pranzo fino a sera (più un posticipo domani). In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle principali partite in programma oggi, sabato 18 settembre 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

ASCOLI BENEVENTO

La capolista a sorpresa Ascoli ospita il Benevento che è invece una delle formazioni più quotate di questa Serie B. Per i padroni di casa marchigiani potremmo disegnare un modulo 4-3-1-2 con questi probabili titolari di partenza: Leali in porta; davanti a lui difesa a quattro con Baschirotto, Botteghin, Avlonitis e D’Orazio da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo Saric, Buchel e Collocolo; sulla trequarti invece Fabbrini, a supporto dei due attaccanti Dionisi e Bidaoui.

La risposta degli ospiti del Benevento dovrebbe invece concretizzarsi in questo modulo 4-3-3: Paleari in porta; i quattro difensori Letizia, Glik, Barba e Foulon da destra a sinistra davanti a lui; a centrocampo il terzetto formato da Ionita, Calò e Acampora; infine il tridente d’attacco formato da Elia, Lapadula e Improta.

REGGINA SPAL

Partita tra le più intriganti del turno di Serie B per la posizione di entrambe, le formazioni ci dicono che i padroni di casa della Reggina dovrebbero presentarsi con un modulo 4-4-2 e questi interpreti: Micai in porta; davanti a lui retroguardia a quattro con Lakicevic, Cionek, Stavropoulos e Di Chiara da destra a sinistra; altra linea a cinque a centrocampo con Ricci, Hetemaj, Crisetig e Rivas; coppia d’attacco formata da Galabinov e Menez.

Quanto alla Spal, gli ospiti ferraresi dovrebbero rispondere con un modulo 4-2-3-1 con Thiam tra i pali; i quattro difensori Dickmann, Vicari, Capradossi e Tripaldelli; in mediana la coppia formata da Esposito e Viviani; infine il reparto offensivo con Seck, Mancosu e Latte Lath sulla trequarti a supporto del centravanti Colombo.

VICENZA PISA

Curiosa sfida tra gli opposti di questa Serie B, due formazioni una in coda a zero (il Vicenza) e l’altra in vetta a punteggio pieno (il Pisa). Il Vicenza dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-1-2 con Grandi in porta; retroguardia a quattro con Bruscagin, Padella, Cappelletti e Calderoni da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Zonta, Rigoni e Ranocchia; in attacco Proia alle spalle di Meggiorini e Dalmonte.

Quanto alla fin qui perfetta capolista Pisa, ecco un modulo 4-3-1-2 per i nerazzurri, con questi possibili titolari: Nicolas in porta; i quattro difensori Birindelli, Caracciolo, Leverbe e Beruatto; a centrocampo il terzetto composto da Marin, Toure e Gucher; Sibilli trequartista alle spalle dei due attaccanti Lucca e Cohen.

