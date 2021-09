Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori, 5^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua quinta giornata, il campionato cadetto dunque ci offrirà un nuovo turno – il primo infrasettimanale – per entrare sempre più nel vivo della stagione. Si gioca senza sosta e dunque è sempre alto l’interesse circa le probabili formazioni di Serie B anche in questo turno che ci fa compagnia stavolta nel bel mezzo della settimana. Ci attende allora la quinta giornata della stagione regolare, che a dire il vero è già cominciata ieri con un anticipo in questo primo turno infrasettimanale del campionato cadetto 2021-2022.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia soprattutto oggi, tra il tardo pomeriggio e la prima serata infatti ci attenderanno la bellezza di otto partite (più un posticipo domani). In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle principali partite in programma oggi, martedì 21 settembre 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

BENEVENTO CITTADELLA

Tra gli anticipi del tardo pomeriggio è sicuramente di notevole interesse Benevento Cittadella. I campani si sono rilanciati vincendo sul campo della ex capolista Ascoli, il Cittadella è salito a quota 9 con il successo contro il Pordenone, dunque siamo nei quartieri nobili della classifica. Per il Benevento possibile modulo 4-3-3 con questi titolari: Paleari in porta; Letizia, Glik, Barba e Foulon da destra a sinistra nella difesa a quattro; centrocampo a tre con Ionita, Calò e Tello; infine Roberto Insigne, Lapadula e Improta nel tridente offensivo.

Gli ospiti del Cittadella allenato da Edoardo Gorini potrebbero invece rispondere con questo possibile modulo 4-3-1-2: Kastrati in porta; Cassandro, Frare, Adorni e Benedetti davanti a lui in una retroguardia a quattro; Vita, Danzi e Pavan dovrebbero formare il trio titolare a centrocampo; Baldini trequartista è invece atteso alle spalle dei due attaccanti Antonucci e Okwonkwo.

CROTONE LECCE

Derby meridionale tra due formazioni che si stanno rilanciando dopo un inizio difficile nel campionato di Serie B. Il Crotone arriva da un buon pareggio sul difficile campo del Brescia e oggi potrebbe proporre un modulo 3-4-2-1: Festa in porta; davanti a lui dovremmo vedere la difesa a tre con Nedelcearu, Canestrelli e Paz; linea a quattro a centrocampo, dove potrebbero essere titolari da destra a sinistra Mogos, Estevez, Vulic e Molina; sulla trequarti ecco invece Kargbo e Benali in appoggio alla prima punta Mulattieri.

La risposta del Lecce, che arriva da una preziosa ma sofferta vittoria contro l’Alessandria, potrebbe concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Gabriel estremo difensore; davanti a lui da destra a sinistra Calabresi, Lucioni, Meccariello e Barreca; a centrocampo il terzetto con Majer, Hjumland e Gargiulo, mentre in attacco il tridente potrebbe vedere titolari Di Mariano, Coda e Strefezza.

PISA MONZA

La capolista Pisa vola a punteggio pieno e oggi ospita il Monza nel big-match di Serie B. I nerazzurri toscani di mister Luca D’Angelo dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-2-1 che potrebbe vedere titolare Nicolas in porta; davanti a lui nella difesa a quattro Birindelli, Caracciolo, Leverbe e Beruatto; in mediana il terzetto con De Vitis, Marin e Touré; sulla trequarti invece Sibilli e Gucher a sostegno del trequartista Lucca.

Il Monza di Giovanni Stroppa, dopo il modesto pareggio casalingo contro la Ternana, cerca l’impresa all’Arena Garibaldi affidandosi a un probabile modulo 3-5-2 con il portiere Di Gregorio protetto dalla difesa a tre formata da Donati, Marrone e Pirola; folta linea a cinque a centrocampo, con Sampirisi, Mazzitelli, Barberis, Valoti e Carlos Augusto possibili titolari, mentre in attacco dovrebbero giocare Ciurria e Dany Mota.



