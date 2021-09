Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori (6^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B dopo il turno infrasettimanale dei giorni scorsi torna immediatamente protagonista con la sua sesta giornata di campionato, che completerà una settimana ricchissima grazie appunto agli impegni fra martedì e mercoledì. Si gioca senza sosta e dunque è sempre alto l’interesse circa le probabili formazioni di Serie B anche in questo turno che ci fa compagnia stavolta nell’ultimo weekend di settembre, con in più le incognite legate al turnover che questa volta potrebbe essere una necessità per dosare le forze. Ci attende allora la sesta giornata del campionato 2021-2022, che comincia già a regalarci indicazioni assai significative.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia già oggi in tre diverse fasce orarie con sei partite, poi ecco una domenica a sua volta molto intensa, perché sarà caratterizzata da ben quattro partite. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 25 settembre 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

ASCOLI BRESCIA

L’allenatore dell’Ascoli, Andrea Sottil, dovrebbe confermare il 4-3-1-2 vincente ad Alessandria. In porta Leali, davanti a lui Baschirotto, Botteghin, Avlonitis e D’Orazio; a centrocampo Collocolo, Buchel e Caligara; sulla trequarti Maistro alle spalle di Iliev e Dionisi. Il Brescia di Filippo Inzaghi, dopo il pareggio a Frosinone, risponde col 4-3-3. Fra i pali Joronen; pacchetto arretrato con Mateju, Cistana, Mangraviti e Pajac; a centrocampo Bisoli, Bertagnoli e Van de Looi; in avanti il tridente con Leris, Palacio e Moreo.

CITTADELLA LECCE

Altro match molto interessante, nel Cittadella mister Gorini porterà avanti il 4-3-1-2: fra i pali Kastrati; pacchetto arretrato con Cassandro, Perticone, Adorni e Donnarumma; a centrocampo D’Urso, Pavan e Branca; sulla trequarti Baldini a supporto di Okwonkwo e Tounkara. nel Lecce, mister Baroni potrebbe riproporre il 4-3-3: in porta Gabriel; davanti a lui Gendrey, Tuia, Lucioni e Gallo; a centrocampo Helgason, Hjulmand e Gargiulo; in attacco il tridente con Di Mariano, Coda e Strefezza.



