Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori (9^ giornata)

La Serie B torna protagonista con la sua nona giornata di campionato, che aprirà una settimana ricchissima perché incombe un turno infrasettimanale: si gioca senza sosta e dunque è sempre alto l’interesse circa le probabili formazioni di Serie B anche in questo turno, magari con la necessità di dosare le forze, anche se questo potrebbe essere un imperativo soprattutto al termine del ciclo di partite che inizia ora. Ci attende in ogni caso la nona giornata del campionato 2021-2022, le indicazioni cominciano ad essere assai significative.

Dopo l’anticipo del venerdì, le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi in tre diverse fasce orarie con sei incontri, poi avremo gli ultimi tre posticipi nella giornata di domenica. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli incontri in programma oggi, sabato 23 ottobre 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

BENEVENTO COSENZA

Benevento Cosenza è sicuramente una sfida intrigante, approfondiamo le probabili formazioni. Dopo il pareggio nello scorso turno, l’allenatore di casa Caserta potrebbe optare per un 4-3-2-1. Lapadula è favorito su Moncini come unica punta, con Roberto Insigne e Sau a supporto sulla trequarti. A centrocampo Calò è favorito su Viviani in cabina di regia, mentre Ionita e Tello potrebbero agire da mezzali. Davanti al portiere Paleari, la difesa vedrà Glik e Barba comporre la coppia centrale, con Letizia e Foulon terzini.

Zaffaroni risponderà schierando i calabresi con il modulo 3-5-2. Fra i pali Vigorito, davanti a lui la difesa a tre composta da Tiritiello, Rigione e Pirrello. Situm sarà l’esterno destro, mentre Corsi occuperà la corsia mancina. In mezzo al campo, ecco il regista Palmiero con le mezzali Carraro e Boultam. Infine, la coppia d’attacco sarà composta da Gori e Caso, con Kristoffersen prima alternativa.

LECCE PERUGIA

Molto attesa sarà anche la sfida di alta classifica tra Lecce e Perugia. Dopo il pareggio di Ascoli, nel Lecce non ci sarà l’infortunato Helgason e per sostituirlo in mezzo al campo sono in ballottaggio Majer e Blin. Per il resto l’allenatore giallorosso Marco Baroni dovrebbe confermare nel suo modulo 4-3-3 chi aveva giocato ad Ascoli, tra cui in porta l’ex di turno Gabriel. I quattro difensori dovrebbero essere Gendrey, Tuia, Lucioni e Barreca; a centrocampo ci saranno Hjulmand e Gargiulo oltre a chi vincerà il citato ballottaggio, infine ecco Strefezza, Coda e Di Mariano nel tridente d’attacco.

Nel Perugia saranno assenti l’infortunato Burrai e lo squalificato Lisi, che sarà sostituito da uno fra Righetti, Zanandrea e Falzerano, in quest’ultimo caso con Ferrarini spostato a destra. In porta ci sarà Chichizola; davanti a lui la difesa a tre con Sgarbi, Angella e poi resta ancora un posto in ballottaggio. Nel cuore del centrocampo dovrebbero agire Segre e Ghion, mentre Matos ha smaltito la febbre dei giorni scorsi ed è in ballottaggio con Carretta per fare da spalla a De Luca nella coppia d’attacco umbra.



