Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori per la 14^ giornata

Il secondo campionato italiano torna protagonista questa settimana ed è arrivato il momento anche di esaminare le probabili formazioni di Serie B, che vedremo sui campi impegnati nella 14^ giornata regolare, in questo weekend del 30 novembre e 1 dicembre. Quali saranno dunque le mosse e le scelte degli allenatori? Chiaramente nessun tecnico anche in questa giornata di campionato cadetto potrà rinunciare ai propri uomini più forma, al netto ovviamente degli assenti per squalifica: i tre punti messi in palio valgono moltissimo, sia per i club. che cercano la fuga verso l’alto della classifica, che per le formazioni che stanno vivendo un momento di crisi. Andiamo dunque a controllare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, per le sfide della 14^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE LIVORNO

Allo Zini oggi ci sarà spazio per il classico 3-5-2, dove Ciofani e Ceravolo saranno i titolari in avanti. Risponderanno i toscani con una difesa a 4 che vedrà titolari davanti a Zima, Porcino, Boban, Gonnelli e Del Prato.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CITTADELLA

Ancora 3-1-4-2 per gli squali in questo fine settimana di campionato: in attacco ci saranno dunque come titolari Messias e Simy. I granata saranno in campo invece col 4-3-1-2, dove spicca in attacco il duo De Marchi-Diaw, sostenuti da D’Urso.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE EMPOLI

Nella 14^ giornata i canarini saranno in campo col 3-5-2, dove in difesa ci sarà ancora spazio dal primo minuto per Brighenti, Capuano e Krajnc. Per i toscani ecco invece il 4-3-1-2 che nel reparto arretrato vedrà titolari Balkovec, Nikolaou, Maietta e Veseli, con Brignoli in porta.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA BENEVENTO

Al Penzo vedremo i lagunari in campo col 4-3-1-2, dove in difesa non mancheranno Fiordaliso, Modolo, Casale e Ceccaroni. Sarà reparto a 4 anche per la difesa degli stregoni: qui Nesta si affiderà a Letizia, Gyamfi, Antei e Maggio.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ASCOLI

I granata oggi dovranno fare attenzione all’assenza certa di Migliorini, out per squalifica: pure Ventura confermerà il 3-1-4-2 già visto in precedenza. Sarà poi il 4-3-1-2 per i piceni che in mediana punteranno forte sul trittico Briek-Petrucci-Cavion, ma alle loro spalle mancherà Ninkovic, fermato dal giudice sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA JUVE STABIA

Per le probabili formazioni di Serie B, i liguri punteranno ancora forte sul duo in attacco De Luce-De Luca, che ha ben fatto contro il Chievo solo settimana scorsa (nonostante il KO). Le vespe risponderanno col 4-2-3-1, che vedrà in avanti Cisse (in gol con la Salernitana), con il trittico Bifulco-Di Gennaro-Canotto alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CHIEVO

I siciliani cercano riscatto in questo turno e si affideranno dunque per le probabili formazioni di Serie B al trittico Biabiany-Evacuo-Pettinari in attacco. Risponderanno i clivensi con il 4-3-1-2, dove in attacco vedremo ancora dal primo minuto Rodriguez e Meggiorini, sostenuti da Vignato sulla tre quarti

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PESCARA

Gli umbri cercano ricatto dopo l’ultimo KO: ecco dunque un consolidato 4-3-1-2 per le probabili formazioni di Serie B, dove Melchiorri e Iemmello guideranno l’attacco. Sarà invece un tridente offensivo per il Pescara: i delfini titolari dunque nel posticipo saranno Pepin, Borrelli e Galano.



