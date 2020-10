Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori per la 3^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Dopo una settimana di pausa, ecco che i riflettori tornano ad accendersi sul secondo campionato nazionale ed è dunque arrivato il momento di esaminare anche le probabili formazioni di Serie B per le partite della terza giornata che ci faranno compagnia in questo fine settimana. L’attesa per conoscere le scelte degli allenatori è grande: ormai è terminata anche la sessione estiva del calciomercato per cui avremo delle rose finalmente al completo in cui individuare i protagonisti decisivi di questa bollente stagione, ancora appena agli esordi. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo ad esaminare, match per match e a partire dagli scontri principali di questo sabato 17 ottobre, quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B dei match della 3^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CITTADELLA

Per la sfida in casa dei bruzi ecco pronto il 3-4-3 con in attacco confermati Baez, Kane e Carretta: risponderà con un attacco a due punte il club granata, con Cissè e Ogunseje serviti da D’Urso.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE VENEZIA

Per le probabili formazioni di Serie B ecco il classico schieramento a due punte per i lombardi, che vedrà Ciofani e Strizzolo in prima fila: Buonaiuto è il primo candidato per la tre quarti. Stesso schieramento anche per i lagunari di Zanetti, con Capello e Bocalon, serviti da Aramu alle loro spalle.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA REGGINA

I liguri sabato non dovrebbero discostarsi dal classico 4-3-3 dove Paolucci sarà regista del gioco della Virtus: al suo fianco in mediana anche Brescianini e Crimi. Sarà reparto a 4 per la Reggina, con titolari Liotti, Crisetig, Bianchi e Delprato.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ASCOLI

Per i canarini nella 3^ giornata ecco pronto il 3-4-1-2, che vedrà fermi in difesa di fronte al numero 1 Bardi, Brighenti, Szyminski e Curado. Per i piceni invece in difesa sarà un reparto a 4: qui vedremo pronti dal primo minuto Sarzi, Avlonitis, Brosco e Pucino.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE SPAL

Pronto per il nuovo turno il 4-3-3 del ramarro Tesser: qui vedremo titolari in attacco i soliti Ciurria, Gavazzi e Diaw (questo fresco di gol contro il Vicenza, prima dello stop). Di contro per la sfida al Bottecchi ecco che gli spallini si affideranno al 3-4-1-2: per l’attacco ecco Paloschi e Esposito, con Valoti trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA CHIEVO

Per le probabili formazioni di Serie B, ecco che la Reggiana dovrebbe puntare sul 3-4-1-2 che vedrà in attacco Mazzocchi (in gol con l’Entella prima della sosta) e Zamparo. Spazio al 4-4-2 per il Chievo, dove Djordievic e Fabbro saranno le prime ipotesi di Mister Aglietti per il reparto offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PISA

Nel terzo turno i campani dovranno puntare tutto sul classico 4-4-2 che in difesa vedrà titolari dal primo minuto Casasola, Aya, Gyomber e Lopez, posti di fronte al numero 1 Belec. Per i toscani ecco invece il 4-3-1-2, con Perilli confermato tra i pali, e davanti varnier e Caracciolo, con la coppia Lisi-Pisano ai lati.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA EMPOLI

Per il delfini spazio al consueto 4-3-2-1, dove Oddo si affiderà a Ceter prima punta, accompagnato sull’esterno da Galano e Maistro. Modulo a due punte invece per i toscani con La Mantia e Mancuso titolari sicuri, assistiti da uno tra Moreo e Bajrami sulla tre quarti.



