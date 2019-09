Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori per la 4^ giornata

Il secondo campionato italiano torna sotto i riflettori in questo sabato 21 settembre per la quarta giornata della stagione regolare: è tempo ora quindi di prendere in esame le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B. Fatto conto degli assenti annunciati perchè squalificati o infortunati, ecco che ormai alla viglia di questo quarto turno si cominciano a delineare con maggiore precisione gli schieramenti di base in ogni spogliatoio. Man mano che il calendario prosegue ecco che si fissano graduatorie interne e si mettono sempre più in luce gli elementi più in forma a disposizione di ogni tecnico: pure anche oggi non mancheranno ovviamente i ballottaggi dell’ultimo minuto per ogni tecnico. Andiamo ora a vedere dunque le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO COSENZA

Per le probabili formazioni di Serie B gli stregoni dovrebbero basarsi ancora sul 4-4-2 visto con la Salernitana settimana scorsa: confermati in attacco ancora Sau e Coda. Il Cosenza invece sarà in campo col 4-3-3 che vedrà in attacco Baez, Pierini e Carretta.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CROTONE

Nell’11 dei grigiorossi sarà confermato Agazzi tra i pali, come pure il reparto a 3 composto da Bianchetti, Claiton e Caracciolo, che vorranno vendicare la brutta prova messa in campo nella terza giornata. Stesso reparto a tre per la difesa degli squali, dove le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Gigliotti, Golemnic e Marrone.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CITTADELLA

Bucchi anche in questa occasione non rinuncerà al 4-3-1-2 come modulo di partenza: qui in attacco non mancheranno dal primo minuto le due punte Moreo e La Gumina, con Laribi sulla trequarti. Di contro ecco la difesa a 4 del Cittadella, guidata da Paleari tra i pali e che vede come titolari Benedetti, Adorni, Frare e Ghiringhelli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA ASCOLI

In questa 4^ giornata della cadetteria, per le probabili formazioni di Serie B Caserta dovrà fare attenzione a porre rimedio all’assenza annunciata di Mallamo, fermato dal giudice sportivo. Nessun problema per l’Ascoli di Zanetti, con la squadra al completo nonostante i tanti gialli già accumulati.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PORDENONE

Livorno in campo con il 4-4-2 come modulo di partenza, dove vedremo Di Gennaro e Bogdan in campo al centro della difesa, accompagnati da Morganella e Gasbarrio ai lati (pur con Del Prato a disposizione dalla panca). Diverso schieramento per i ramarri che invece punteranno sul 4-3-1-2 , e dove invece saranno De Agostini, Barison, Camporese e Almici i titolari nella difesa del Pordenone.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ENTELLA

Nella 4^ giornata il Pescara non rinuncerà certo a Tumminello e Galano, in gol contro il Cosenza solo pochi giorni fa: nel tridente dei delfini poi non mancherà dal primo minuto Di Grazia. Risponderanno per l’Entella Morra e Mancosu, supportati dal primo minuto da Schenetti sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PERUGIA

Liguri in campo oggi seguendo il 4-3-3 già visto in precedenza in questo inizio di stagione: in casa poi Italiano si affiderà al trittico offensivo Ricci-Galabinov-Gyasi per affrontare la squadra di Oddo. Per gli umbri il modulo di riferimento sarà il 4-3-3, con in attacco attesi dal primo minuto Iemmello, Fernades e Falcinelli, tutti a digiuno di gol nel precedente turno.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PISA

Di fronte al pubblico di casa, Marcolini non rinuncerà al 4-3-1-2 per il suo Chievo e quindi anche alla difesa a 4 con Semper tra i pali e Dickmann, Vaisanen, Cesar e Brivio titolari. A rispondere alla corazzata clivense per il Pisa come due punte nel 3-5-2 di D’Angelo non mancheranno Marconi e Masucci, in grandissimo stato di forma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA