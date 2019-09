Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori per la 6^ giornata

Dopo un appassionate turno infrasettimanale, si torna a parlare del campionato cadetto: oggi sabato 28 settembre e domani, domenica 29 settembre infatti i nostri beniamini saranno di nuovo in campo per la sesta giornata: andiamo allora a controllare le probabili formazioni di Serie B che potremmo ammirare in questo fine settimana. Certo l’impegno per i tecnici non sarà facile: oltre ad assenti e infortunati, tutti i tecnici dovranno fare i conti con un possibile e necessario turnover, pur tenuto conto che a breve la cadetteria di fermerà per la sosta delle nazionali. Andiamo allora ad analizzare match per match le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE COSENZA

Per la sesta giornata di campionato i canarini saranno ancora in campo col 4-3-1-2, dove non mancherà Novakovich e Paganini (unico in gol contro il Perugia pochi giorni fa). I bruzi risponderanno col 3-5-2 e la doppia punta Riviere-Machach.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CITTADELLA

Via libera al 3-5-2 per le vespe con Vitiello, Mezavilla e Troest confermati in difesa dal primo minuto da Caserta. Sarà invece difesa sempre a 4 per i granata, oggi ospite: al centro si piazzeranno Camigliamo e Adorni, mentre ai lati troveranno spazio Benedetti e Ghiringhelli, benché non manchino le alternative.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PISA

Con Maleh fermato dal giudice sportivo dopo il rosso maturato nella sfida con l’Entella, Dionisi dovrebbe confermare in mediana Lollo, Vacca e Fiordilino, ma certo sono possibili soluzioni differenti. I toscani nello schieramento a tre del centrocampo darà spazio a Di Quinzio, Gucher e Marin, anche se in panca troviamo Ingrosso.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PERUGIA

Nella sesta giornata certo per le probabili formazioni di Serie B, gli azzurri non potranno prescindere da Fabbro in attacco e sopratutto da Marconi, in doppietta con il Pisa. Risponderà il Perugia con il 4-3-2-1 dove non mancherà Iemmello, nonostante il doppio impegno, accompagnato da Buonaiuto e Fernandes in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ENTELLA

Nella trasferta gli stregoni dovrebbero schierare ancora la coppia Armenteros-Coda in attacco dal primo minuto, anche se rimane a disposizione l’ex Cagliari Sau. Per i liguri il punto di riferimento in attacco sarà ancora il duo Morra-De Luca, pure con Schenetti posto sulla trequarti a sostegno.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PORDENONE

Marcolini avrà qualche problema a fissare il solito 4-3-1-2 dei clivensi, specie in mediana vista l’esclusione per squalifica di Pina Nunes. Sarà sempre il 4-3-1-2 il moduli di base del Pordenone che in mediana scommetterà ancora sul trittico Pobeg-Burrai-Mazzocco, nonostante le fatiche del turno infrasettimanale.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA TRAPANI

Nel sesto turno gli spezzini faranno riferito al solito 4-3-3 che vede in attacco Ricci, Gyasi e Burgzorg, tutti a secco nell’infrasettimanale che abbiamo appena vissuto. A rispondere ai bomber bianconeri affamati di gol è quindi pronto lo schieramento a 4 dei siciliani, con Jakmoviski, Pagliarulo, Scognamiglio e Del Prete.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO SALERNITANA

Per le probabili formazioni di Serie B i toscani punteranno ancora sul trittico Boben-Di Gennaro-Bogdan in difesa, con Zima confermassimo tra i pali. Risponderà con un reparto a tre anche i granata, che oltre a Micai, avranno a difesa dello specchio in terra toscana Jarszynski, Migliorini e Karo.



