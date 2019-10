Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte degli allenatori per la 7^ giornata

Prima della sosta delle nazionali, il secondo campionato italiano torna sotto ai riflettori in questo fine settimana per le partite della settima giornata ed è dunque tempo di controllare quali saranno le probabili formazioni di Serie B che si contenderanno i tre punti messi in palio in questo turno. Come al solito però tutti gli allenatori dovranno fare i conti con assenti e squalificati per fissare il loro undici preferito e non sempre sarà facile gestire anche gli altri giocatori dopo alcune settimane a pieno carico di lavoro. Non ci resta dunque che esaminare quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B per le partite della 7^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA VENEZIA

In questo fine settimana i rossoblu punteranno ancora sul 3-4-3 che vede in difesa Anibal, Monaco e Legittimo, posti di fronte a Perina, tra i pali. Sarà invece uno schieramento a 4 per i lagunari, con Felicioli, Casale, Modolo e Cremonesi titolari.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ENTELLA

Pitagorici in campo col classico 3-5-2, che vedrà in attacco dal primo minuto Messias e Simy, a secco di gol da un po’. Risponderanno i liguri con il 4-3-1-2 che vedrà in attacco ancora De Luca e Mancuso, con Schenetti titolare sulla trequarti come al solito.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CHIEVO

I toscani non rinunceranno al 3-4-2-1 come modulo di partenza dove saranno ancora Marsura e Marras ad agire in attacco al fianco della prima punta Raicevic, in gol con la Salernitana. Sarà invece 4-3-1-2 per i clivensi, con Djordjevic e Rodriguez in attacco, supportati da Vignato.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE EMPOLI

Per le probabili formazioni di Serie B i ramarri in questo turno dovranno fare a meno di Chiaretti e Strizzolo, fermati dal giudice sportivo. Non vi saranno invece particolari problemi per Bucchi, che anzi spera nello stato di grazia di Mancuso per trainare gli azzurri al successo.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BENEVENTO

Liguri in campo in questo weekend con il 4-3-3, con uno tra Ricci e Burgzorg in cabina di regia e affiancato da Mora e Maggiore. Dovrebbe essere invece il 4-4-2 il modulo di riferimento degli stregoni, con ancora Improta, Viola, Hetemaj e Kragl a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI JUVE STABIA

I siciliani vanno verso la riconferma del 4-3-1-2 visto al Picco che ha portato i primi tre punti in classifica: saranno quindi Nzola e Pettinari a guidare l’attacco. Sarà 3-5-2 per le Vespe che però dovranno fare a meno dello squalificato Cissè.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CITTADELLA

Per le probabili formazioni di Serie B i grigiorossi dovrebbero riconfermare il duo Ceravolo-Soddimo in attacco, che bene hanno fatto nella precedente giornata di campionato. Di contro per i granata ci sarà la doppia punta Luppi-Diaw, con quest’ultimo in gol anche nel settimana scorsa.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA FROSINONE

I granata saranno in campo ancora con il 3-5-2 che in difesa vedrà titolari dal primo minuto nel settimo turno Karo, Migliorini e Jaroszynzki. Sarà invece un reparto a 4 per la difesa dei canarini, con Iacobucci tra i pali: qui troveremo titolari dal primo minuto Zampano, Ariaudo, Brighenti e Salvi.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PESCARA

Sarà sempre il 4-3-1-2 il modulo di partenza di Piceni che in difesa oltre a Leali, vedrà di nuovo dal primo minuto Pucino, Brosco, Gravillon e D’Elia. Pure i delfini non faranno a meno della difesa a 4 posta di fronte a Fiorillo, e che vedrà titolari Del Grosso, Campagnaro, Bettella e Zappa.



