Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte dei tecnici per la 17^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER IL 17^ TURNO

Spazio ora alle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B: con oggi lunedì 4 gennaio 2021, il campionato cadetto torna sotto ai riflettori con le sfide della 17^ giornata, la prima dell’anno nuovo e occorre ora individuare quali saranno i dubbi e le certezze dei vari tecnici. Certo considerato che sono passati solo pochi giorni dalla precedente giornata, non è facile fissare per tutti i match schieramenti precisi: assenti e squalificati sono sempre all’ordine del giorno anche per il campionato cadetto. Pure vigliamo provarci, ricordando anche che oggi saranno in campo tutti e 20 i club della Serie B, nessuno escluso: non sono state fissati anticipi o posticipi per questa intensa giornata. Andiamo allora a controllare match per match e a partire dalle sfide più significative, quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PISA

Nella 17^ giornata di campionato, i lagunari non dovrebbero fare a meno del classico 4-3-3, dove pure Zanetti scommetterà ancora sul primo bomber Francesco Forte, andato a segno anche nell’ultimo turno con il Chievo: al suo fianco non mancheranno Di Mariano e Johnsen. Spazio al 4-3-1-2 per il Pisa con in attacco Vido e Palombi, sostenuti da Masucci sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MONZA

Dopo l’ottima prova firmata contro la Salernitana Brocchi potrebbe non rinunciare a Balotelli dal primo minuto: al suo fianco vedremo nel trittico offensivo Dani Mota e Boateng. Risponderà una difesa giallorossa schierata a 4 davanti a Gabriel, con titolari confermati Adjapong, Lucioni, Meccariello e Zuta.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI REGGINA

Per le probabili formazioni di Serie B, Sottil dovrebbe schierare i suoi col 4-3-1-2: qui a centrocampo si candidano dunque per una nuova maglia da titolare Gerbo, Buchel e Saric. I Calabresi saranno invece in campo con un modulo a due per il centrocampo: qui Crisetig e Bianchi rimangono le prime scelte del tecnico, con Folorunsho (in gol contro la Cremonese) avanzato sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SPAL

Nel 17^ turno, i canarini non si discosteranno dal classico 4-3-3, dove pure vedremo pronti dal primo minuto in difesa Szyminski e Gori, come anche il duo Beghetto-Zampano, schierato questo in corsia esterna. Sarà invece difesa a tre quella degli estensi, visto che nel turno Mister Marino punterà ancora su Vicari al centro e Tomovic e Ranieri ai lati: alle loro spalle tra i pali non mancherà Ngagne.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA VICENZA

La Leonessa oggi punterà ancora sul 4-3-3, dove pure in attacco non mancheranno dal primo minuto i soliti Spalek, Torregrossa e Ragusa: occhio per a Donnarumma e Aye, che scalpitano dalla panchina. il Vicenza invece in attacco si affiderà a due punte e dunque Meggiorini e Jallow: attenzione a Longo e Marotta, sempre a disposizione.

