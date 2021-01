Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte per i match della 18^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LA 18^ GIORNATA

Dopo gli appena due anticipi scorsi ieri, con oggi, sabato 16 gennaio entriamo davvero nel vivo della 18^ giornata del campionato cadetto e tocca dunque oggi andare a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B. Siamo infatti ben curiosi di scoprire scelte e ballottaggi per questo nuovo turno della cadetteria, dove pure potrebbero non essere pochi i titolari chiamati in azione: dopo tutto i club della Serie B sono in campo in questo fine settimana dopo aver approfittato di una piccola sosta per ritrovare condizione e forza. Non solo: lo stop è stato sicuramente utile per molti allenatori per ritrovare dopo acciacchi e infortuni parecchi giocatori jolly, da utilizzare comunque con grande attenzione. Non perdiamo altro tempo allora e match per match, a partire dalla partite che occorreranno questa sabato, andiamo a vedere quali saranno le scelte per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA ASCOLI

Per la sfida al Tombolato, i granata dovrebbero oggi dare seguito al 4-3-1-2 come modulo: qui dovremmo riedere pronti dal primo minuto Tavernelli e Ogunseye (a segno nell’ultimo turno con la Reggiana) in attacco, supportati da Vita sulla tre quarti. Di contro l’Ascoli proporrà una difesa a 4 con Quaranta e Brosco al centro e il duo Pucino-Tofanari adibito sull’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA COSENZA

Nella 18^ giornata, Brocchi non si discosterà dal classico 4-3-3 per il suo Monza: da valutare però l’utilizzo dal primo minuto di Balotelli come di Boateng in attacco. In ogni caso Gytkjaer e D’Errico rimangono a disposizione. Modulo a due punte per l’attacco del Cosenza, con Gliozzi e Sacko sempre imprescindibili: Bahlouli potrebbe dare loro sostegno dalla tre quarti

PROBABILI FORMAZIONI PISA BRESCIA

Per le probabili formazioni di Serie B, il Pisa scommetterà su Gucher, Mazzitelli e Marin per completare il centrocampo a tre, nel più classico 4-3-3 di Mister D’Angelo. Sarà reparto a cinque invece per la Leonessa, con Dionigi che scommetterà su Jagiello, Van de Looi e Bisoli al centro: Martella e Ragusa sono i primi nomi sull’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE VENEZIA

Nella sfida casalinga i ramarri dovrebbero puntare sul 4-3-2-1: in difesa dunque dovremmo rivedete pronti Barisoc e Bassoli, come anche il duo Vogliacco-Falasco adibito sull’esterno. Risponderanno i lagunari con un reparto a 4 in difesa, dove di fronte a Lezzerini, agiranno Ceccaroni e Svoboda (in rete contro il Pisa nell’ultimo turno): Felicioli e Mazzocchi agiranno in corsia.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA LECCE

Nella 18^ giornata i padroni di casa opteranno per il classico 4-2-3-1, dove pure a centrocampo reclamano un posto da titolari Bianchi e Crisetig. Spazio a un reparto a tre per la mediana del Lecce dove chiaramente non mancherà Tachsidis in cabina di regia: al suo fianco si candidano per un posto anche Paganini e Henderson.

