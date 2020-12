Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte per le sfide della 10^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI IN CAMPO PER LA 10^ GIORNATA?

Si accende un nuovo turno per il secondo campionato nazionale e dunque è tempo di esaminare da vicino le mosse e le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, in vista chiaramente delle sfide per la 10^ giornata. La curiosità alla vigilia è molta tenuto conto poi che questo fine settimana ci attendono incontri davvero imperdibile, a cui servirà essere ben preparati: pure non tutti i tecnici riusciranno a presentarsi ai nastri di partenza del nuovo turno con tutti i titolari disponibili, tra infortunati e purtroppo anche giocatori risultati positivi al coronavirus. I dubbi e i ballottaggi dunque potrebbero non mancare: esaminiamoli tutto, analizzando le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, per le sfide di questa 10^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ENTELLA

Nel decimo turno i lombardi non dovrebbero discostarsi dal 3-5-2 visto nelle ultime uscite: pure saranno confermati dal primo minuto Ciofani e Celar in coppia d’attacco. Per i liguri sarà invece il 3-4-2-1 il modulo prediletto, con i soliti Morosini, Schenetti e De Luca collocati in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CHIEVO

Canarini in campo oggi col 3-4-1-2, dove dunque ci sarà spazio per Maiello e Kastanos nel centrocampo: Salvi e Zampano si collocheranno ai lati e attenzione a quest’ultimo, pure fresco di gol. Per i clivensi Aglietti confermerà invece il 4-4-2 già visto contro il Lecce: ecco allora pronti Obi e Palmiero al centro della mediana e il suo Garritano-Canotto usato sull’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VENEZIA

Per le probabili formazioni di Serie B, i giallorossi non dovrebbe discostarsi dal 4-3-1-2 come modulo: qui saranno allora Stepinski e Coda a collocarsi dal primo minuto in attacco, con Mancosu a loro supporto sulla tre quarti. 4-3-3 il modulo invece del Venezia, che invece in attacco non farà a meno di Aramu come di Capello e di Forte, quest’ultimo prima punta,

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CITTADELLA

I calabresi nel 10^ turno di affideranno al consolidato 3-4-3, che pure vedrà oggi in difesa dal primo minuto Bogdan, Gyomber e Mantovani: Belec si collocherà naturalmente tra i pali. Spazio al 4-3-1-2 per i veneti, che invece punteranno su Ghirnghelli e Benedetti per coprire le fasce esterne del reparto e sul duo Perticone-Adorni per proteggere lo specchio con Maniero.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PISA

Per le probabili formazioni di Serie B, via libera al 3-4-1-2 per la Spal, dove sicuro della maglia titolare in avanti sarà Di Francesco, specie dopo l’ottimo gol segnato contro l’Entella. Al suo fianco si candida per la maglia Paloschi, mentre Valoti sarà sulla tre quarti. Sarà pure attacco a due punte per il Pisa (ma difesa a 4 nelle retrovie davanti a Perilli), con Masucci e Marconi primi indiziati per la maglia da titolare, con Vido invece sicuro della propria posizione sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA BRESCIA

Nel 10^ turno i padroni di casa confermeranno il 3-5-2: vedremo allora i soliti Del Prato, Cionek e Rossi coprire il reparto arretrato: Plizzari sarà il portiere titolare. Per la leonessa via libera al 4-3-1-2, dove in difesa non mancheranno Mateju e Chancellor, come anche il suo sull’esterno Verzeni-Sabelli : Joronen sarà titolare tra i pali.



