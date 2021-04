Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte per le sfide della 34^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI IN CAMPO?

Dopo il gustoso anticipo tra Spal ed Ascoli (finito 1-2 con la vittoria degli ospiti) occorso solo nella serata di ieri, ecco che entriamo nel vivo della 34^ giornata del campionato cadetto ed è dunque il momento di esaminare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B: chi dunque sarà protagonista assoluto in campo in questo sabato 17 aprile? Prima di esaminare dubbi e scelte pure serve fare una precisazione: in vista di un brillante turno infrasettimanale che ci farà compagnia già il prossimo martedì 20 aprile, la Lega ha deciso di concentrare le restanti 9 partite della 34^ giornata solo alla giornata di oggi.

Per cui nessun posticipo del turno, ma un sabato davvero ricco e tutto dedicato alla cadetteria. Proprio in vista di questo turno infrasettimanale occorre ricordare che non sarà oggi sempre facile fissare per tutti i club un 11 preciso: siamo agli ultimi scampoli della stagione e gli allenatori devono fare molta attenzione a gestire le forze delle proprie rose e i ballottaggi saranno frequenti. Proviamoci comunque e per le principali sfide della 34^ giornata andiamo a controllare le probabili formazioni della serie B.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BRESCIA

Freschi di pareggio nel recupero con la Cremonese, i toscani saranno oggi in campo col solito 4-3-1-2, dove pure sarà impossibile rinunciare a Mancuso (fresco di doppietta) come a Matos in attacco, con Bajrami sulla trequarti. 4-3-2-1 di partenza per il Brescia, con in attacco ancora Aye e Jagiello e Donnarumma titolare in prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA VENEZIA

Nella 34^ giornata di campionato i granata saranno ancora in campo col 4-4-2, dove vedremo ancor titolari in mediana Schiavone e Di Tacchio, con la coppia Kupisz-Cicerelli pronta sull’esterno. Centrocampo a tre per il Venezia, con Fiordilino confermato in cabina di regia e accompagnato da Crnigoj (fresco di gol col Cosenza) e Maleh.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CHIEVO

Per le probabili formazioni di Serie B, il Cittadella questa sera dovrebbe essere in campo col 4-3-2-1, che pure vede titolari in difesa Camigliano e Perticone al centro come Ghiringhelli in corsia: mancherà però lo squalificato Donnarumma. Reparto arretrato a 4 per il Chievo, dove Aglietti si affiderà ad Gigliotti e Leverbe al centro e al suo Mogos-Cotali sull’esterno dello schieramento.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE FROSINONE

Ramarri in campo questa sera col 4-3-1-2 con la riconferma di Ciurria e Musiolik in attacco: sarà uno tra Zammarini e Butic a completare lo schieramento offensivo. Per i canarini ecco possibile riedizione del 4-3-3 di partenza con Iemmello prima punta confermata e sull’esterno Kastanos e Rohden, anche se le alternative non mancano

