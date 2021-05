Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte per le sfide della 35^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI IN CAMPO NELLA 35^ GIORNATA?

Siamo alla vigilia della 35^ giornata della cadetteria, quartultimo turno del campionato regolare 2020-21 ed è arrivato il momento di esaminare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B, per le sfide che ci faranno compagnia in questo sabato 1 maggio 2021. Prima però di controllare mosse e dubbi degli allenatori vale la pena di notare che, essendo ormai agli ultimi frangenti di questa appassionante stagione, la Lega ha deciso di rivoluzionare la solita programmazione, e provvedere alla contemporaneità dei fischi d’inizio su tutti i campi: dunque tutte le dieci partite per la 35^ giornata sono state messe in calendario per oggi alle ore 14.00.

Ci attende dunque un pomeriggio davvero di fuoco per la cadetteria: vediamo come gli allenatori vi si sono preparati, esaminando, per le principali sfide di questo sabato 1 maggio, le loro mosse per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI EMPOLI

Nella sfida testa-coda della 35^ giornata della Serie B, non ci attendiamo grandi novità a livello tattico da parte dei due allenatori. Oggi per i piceni sarà spazio ancora per il 4-3-1-2, con confermati in attacco sia Bajic che Sabiri (questo sulla linea di trequarti), dopo i gol segnati contro la Spal nell’ultimo turno: a loro si unirà in punta anche Dionisi. Risponderà la difesa a 4 dell’Empoli, dove pure si farà sentire l’assenza di Romagnoli, squalificato: nel reparto pure non mancheranno Parisi, Casale e Sabelli.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SPAL

Per le probabili formazioni di Serie B, la Leonessa dovrebbe scendere in campo oggi con il consueto 4-3-2-1, che pure vedrà titolari dal primo minuto in difesa Mangraviti e Cistana, come pure sull’esterno Karacic e Pajac. Sarà schieramento a 4 anche per la difesa della Spal, dove pure Mister Rastelli si affiderà dal primo minuto a Tomovic e Okoli, mentre saranno Ranieri e Dickmann a farsi avanti per coprire i corridoi esterni.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PESCARA

Nel big match della 35^ giornata della cadetteria, i bruzi a caccia di punti salvezza si affideranno a Sacko nella linea della trequarti, con Carretta e Gliozzi ancora confermati titolari in attacco. Per il Pescara sarà tridente offensivo, con Odgaard particolarmente attivo contro l’Entella solo pochi giorni fa, affiancato da Capone e Vokic, pure attenzione ai cambi, perchè Mister Grassadonia ha panchina ben lunga.

