PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Quali squadre hanno un nuovo allenatore? (1^ giornata, 19-20 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: I NUOVI ALLENATORI

Nel parlare delle probabili formazioni di Serie B dobbiamo naturalmente fare un quadro sugli allenatori, visto che si tratta della prima giornata del campionato cadetto. Le novità non mancano: rispetto alla passata stagione salutiamo infatti i ritorni di Vincenzo Vivarini, confermatissimo con un Catanzaro che ha dominato il girone C di Serie C, Fabio Caserta che dopo l’esonero dal Benevento riparte da Cosenza, Davide Ballardini retrocesso con la Cremonese, Stefano Vecchi che ha centrato una storica promozione con la Feralpisalò, e poi ancora Alessandro Nesta (con la Reggiana ha già eliminato il Monza in Coppa Italia) e Massimiliano Alvini che guida ora lo Spezia.

I nuovi nelle probabili formazioni di Serie B sono Andrea Pirlo (di cui abbiamo già parlato), Paolo Bianco, che raccoglie la non facile eredità di Attilio Tesser a Modena, Luciano Foschi che potrà provare con il suo Lecco a salvarsi dopo la fantastica promozione, e Alberto Aquilani che, esaurita l’esperienza ottima con la Fiorentina Primavera, è il nuovo allenatore del Pisa. Tutti gli altri erano già in Serie B lo scorso anno, ma bisogna citare il fatto che William Viali, centrata una clamorosa salvezza con il Cosenza, oggi siede sulla panchina dell’Ascoli. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 1^ GIORNATA?

È tempo di parlare di probabili formazioni di Serie B: finalmente il campionato cadetto riapre le sue porte, anche se in questo momento sull’incertezza riguardo la ventesima squadra che ne completerà l’organico. Qui, noi come sempre proviamo a presentare i temi principali riguardanti gli schieramenti degli allenatori: difficile parlare in generale di qualunque aspetto, quindi anche per questa prima giornata sceglieremo argomenti che possano essere indicativi o comunque giudicati più importanti di altri, per un appuntamento che sarà fisso di giornata in giornata sino al termine della stagione regolare.

Cosa dire allora delle probabili formazioni di Serie B? Ieri si è già giocato un big match come Bari Palermo, questa sera invece tocca alla Sampdoria che, retrocessa al termine di un campionato disastroso e risolti i problemi economici (almeno parrebbe) si presenta ai nastri di partenza con Andrea Pirlo in panchina e, ovviamente, tanta voglia di centrare la promozione immediata. Ci vorrà tempo per scoprire se effettivamente andrà così, per il momento noi concentriamoci sulla prima giornata di campionato andando a elencare alcuni dei temi riguardanti le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LA SAMPDORIA

Abbiamo parlato della Sampdoria, dunque per le probabili formazioni di Serie B approfondiamo subito il discorso sui blucerchiati che sono ospiti della Ternana nella prima giornata. Nuova avventura per Andrea Pirlo, che torna in Italia dopo essere stato in Turchia: il Maestro dovrebbe giocare con un 4-4-2 che poi nel corso di settimane e mesi del campionato cadetto potrebbe essere modificato. Certamente nella Sampdoria spicca l’assenza, dopo parecchi anni, di Quagliarella e Gabbiadini: in attacco Pirlo potrebbe affidarsi a La Gumina (attualmente infortunato) e Montevago, ma questa sera potrebbe toccare ai due prodotti del vivaio e dunque Di Stefano sarebbe titolare, giocandosi però il posto con il più esperto Manuel De Luca.

Interessanti le scelte sugli esterni: Léris dovrebbe essere titolare a destra, sull’altro versante tutto lascia intendere che a giocare sarà Borini, che ha tanta voglia, ma lo spagnolo del 2003 Estanis Pedrola potrebbe presto rubare la scena, sempre che abbia spazio per dimostrare il suo valore. Verre può anche giocare come mediano adattato, qualche passo indietro; qui però c’è varietà con Ronaldo Vieira, Panada, soprattutto Matteo Ricci ma anche Leonardo Benedetti arrivato dal Bari; in difesa possibilità di riscatto per Andrea Conti, ma a destra è favorito Depaoli con staffetta Murru-Barreca a sinistra. In mezzo, Alex Ferrari e Aquino; in porta, salutato Audero, potrebbe giocare l’ex Inter Filip Stankovic che però se la deve vedere con Ravaglia, 14 anni più di lui.

