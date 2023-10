PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Quali sono i giocatori squalificati? (11^ giornata, 28-29 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: GLI SQUALIFICATI

Parlando delle probabili formazioni di Serie B, naturalmente è doveroso dare uno sguardo anche ai provvedimenti disciplinari presi al termine della scorsa giornata del campionato cadetto, che hanno colpito in maniera particolare un paio di società.

Sono infatti cinque i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, in relazione alle partite della decima giornata, ma appartengono ad appena tre squadre: Francesco Zampano del Venezia e Marco Capuano della Ternana sono i due espulsi nel corso dei rispettivi incontri e per loro naturalmente è scattato il turno di squalifica, si aggiungono poi tre giocatori che erano sotto diffida e sono stati fermati perché hanno ricevuto un ulteriore cartellino giallo. Si tratta in questi casi di Jakub Labojko, anch’egli della Ternana, ed inoltre di due calciatori dello Spezia, Nicolo Bertola e Dimitrios Nikolaou, quindi gli umbri e i liguri devono rinunciare a due giocatori a testa nell’undicesima giornata di Serie B. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA OGGI?

La Serie B vive la sua undicesima giornata di campionato, si conclude il mese di ottobre che ha portato anche un paio di recuperi, siamo quindi sempre più vicini a completare il primo terzo del cammino del campionato cadetto. Un percorso che comincia ad essere molto significativo, di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, con magari qualche cautela in più per chi martedì sera ha dovuto disputare questi recuperi.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B, dopo il primo anticipo di ieri sera, ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo ben cinque partite nel pomeriggio del sabato ma poi sarà particolarmente intensa anche la domenica di Serie B, che ci offrirà infatti ben quattro partite. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 28 ottobre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 11^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PARMA

Per le probabili formazioni di Serie B mettiamo in copertina una partita del sabato che appare decisamente intrigante, cioè Ascoli Parma. Il merito naturalmente è soprattutto degli ospiti emiliani, che con la vittoria contro il Como nella scorsa giornata hanno confermato il loro primato in classifica, reagendo immediatamente alla prima sconfitta stagionale e salendo a quota 23 punti. Non sarà quindi un compito facile per l’Ascoli, nonostante il fattore campo favorevole per i marchigiani, che hanno 12 punti in classifica e arrivano a loro volta da un successo, quello colto sabato scorso sul campo del Lecco.

L’Ascoli di mister William Viali potrebbe schierare la capolista con un modulo 4-3-2-1, nel quale ipotizziamo questi undici titolari: in porta Viviano; nella difesa a quattro Adjapong, Bellucci, Quaranta e Falasco; a centrocampo Caligara, Di Tacchio e Falzerano; infine, in attacco per l’Ascoli ecco Nestorovski e Milanese a sostegno della prima punta Mendes. La risposta del Parma di mister Fabio Pecchia si potrebbe invece concretizzare nel seguente modulo 4-2-3-1, con i seguenti possibili undici titolari: Chichizola in porta; davanti a lui i quattro difensori Coulibaly, Del Prato, Circati e Di Chiara; nel cuore della mediana la coppia formata da Bernabé ed Hernani; infine il reparto offensivo emiliano con Man, Sohm e Benedyczak sulla trequarti, a sostegno del centravanti Colak.

