PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Che stangata per Emiliano Viviano! (12^ giornata, 4-5 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS SUGLI SQUALIFICATI

Ricordiamo adesso quali sono i giocatori squalificati al termine dello scorso turno di campionato, che saranno di conseguenza assenti obbligati dalle probabili formazioni di Serie B per la dodicesima giornata del torneo cadetto. Spiccano i due turni di squalifica inflitti dal giudice sportivo al portiere dell’Ascoli Emiliano Viviano, che paga così a carissimo prezzo “un’espressione irriguardosa” rivolta all’arbitro, che gli è costata il cartellino rosso e ora anche uno stop doppio.

Ci sono poi altri due calciatori squalificati, ma solo per una giornata perché erano diffidati e hanno ricevuto il quinto cartellino giallo del loro campionato: si tratta di Tommaso D’Orazio del Cosenza e Valerio Di Cesare del Bari. Infine ricordiamo un altro squalificato illustre, cioè Andrea Pirlo: l’allenatore della Sampdoria non potrà sedersi in panchina oggi pomeriggio contro il Palermo a causa di “un’espressione irrispettosa” rivolta all’arbitro nello scorso turno del campionato di Serie B. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA OGGI?

La Serie B torna con la sua dodicesima giornata di campionato in questo weekend di inizio novembre che arriva dopo gli impegni di Coppa Italia che hanno riguardato pure alcune formazioni del campionato cadetto, per cui potrebbero essere una variabile da tenere in debita considerazione parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, naturalmente con particolare riferimento a chi ha giocato a metà settimana. Da valutare gli eventuali strascichi degli impegni che insolitamente nei giorni scorsi hanno riguardato varie società, inoltre ci sarà chi dovrà pensare pure ai recuperi in programma invece mercoledì prossimo.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo ben sette incontri nel sabato di Serie B, poi ci saranno i tre posticipi per caratterizzare la domenica di Serie B per completare questo turno che non coinvolge quindi le serate di venerdì oppure lunedì. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 4 novembre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 12^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA PALERMO

Per le probabili formazioni di Serie B mettiamo in copertina Sampdoria Palermo, sicuramente il match più gustoso del sabato. Una Sampdoria in crisi nera naviga clamorosamente in zona retrocessione ed è reduce dalla sconfitta sul campo del Sudtirol nella scorsa giornata. Per l’allenatore blucerchiato Andrea Pirlo disegniamo un modulo 4-3-1-2, con questi possibili undici titolari: Stankovic in porta; la difesa a quattro con Depaoli, Ghilardi, Gonzaléz e Giordano da destra a sinistra; in mediana il terzetto formato da Vieira, Yepes e Kasami; infine, nel reparto offensivo della Sampdoria ecco il trequartista Verre in appoggio ai due attaccanti Borini ed Esposito.

Il Palermo sta molto meglio e ha obiettivi più ambiziosi, ma pure i siciliani arrivano tuttavia dall’inopinata sconfitta casalinga contro il Lecco e hanno bisogno di ripartire immediatamente. La risposta del Palermo di Eugenio Corini dovrebbe quindi prevedere un modulo 4-3-3 con Pigliacelli in porta, protetto dalla difesa a quattro composta da Mateju, Lucioni, Ceccaroni e uno tra Lund ed Aurelio; altro ballottaggio a centrocampo, dove con Henderson e Gomes ci sarà uno tra Segre e Stulac per completare il reparto; infine, il tridente d’attacco del Palermo dovrebbe vedere titolari dal primo minuto Insigne, Brunori, Di Francesco.











