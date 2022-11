Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (14^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 14^ GIORNATA?

Dopo una settimana di sosta, eccoci finalmente pronti a vivere un altro appuntamento con le probabili formazioni di Serie B. Quali giocatori saranno impiegati nella 14^ giornata? Il campionato cadetto ci deve ancora rivelare la sua vera “natura”: certo prima della pausa il Frosinone è riuscito a confermare i 5 punti di vantaggio sulla principale inseguitrice (la Reggina) ma alle spalle della capolista sta succedendo davvero di tutto e la classifica come di consueto è particolarmente corta, cosa che ovviamente contribuisce a rendere ancora più esaltante questa corsa verso la promozione ma anche i playoff e, naturalmente, la salvezza.

Con la nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie B vogliamo ora provare a capire in che modo i vari allenatori possano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, considerando che sono appunto passate due settimane dall’ultima giornata ma anche che a dicembre ci sarà un tour de force del quale bisognerà necessariamente tenere conto. Iniziamo allora il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie B: sabato 26 novembre inizia la 14^ giornata, vivremo due anticipi per aprire un turno che promette spettacolo e che naturalmente potrebbe anche cambiare sensibilmente la classifica del torneo.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: PARMA MODENA

Apriamo allora l’analisi delle probabili formazioni di Serie B con Parma Modena, derby emiliano che torna a farci compagnia dopo sei anni. Fabio Pecchia solitamente affronta le partite dei ducali con il 4-2-3-1: in difesa dovrebbe essere tutto confermato rispetto all’ultima uscita, con in più il ritorno di Chichizola che dunque andrà in porta e sarà protetto da Osorio e Valenti, con Del Prato e Oosterwolde schierati sulle corsie laterali. A centrocampo la classe di Franco Vazquez in cabina di regia, ma attenzione a Bernabé; Estévez, Drissa Camara e Stanko Juric sono tutti in ballottaggio per la seconda maglia in mediana, davanti invece Dennis Man dovrebbe tornare titolare al centro con Sohm e Tutino sugli esterni, la prima punta a quel punto sarebbe Inglese (favorito su Benedyczak).

Il Modena di Attilio Tesser si dispone invece con il 4-3-1-2: squalificato Cittadini, al centro della difesa uno tra De Maio e Tommaso Silvestri farà coppia con Pergreffi a protezione di Gagno, sulle corsie laterali Oukhadda e Renzetti insidiano la titolarità di Coppolaro e Azzi. Abbiamo poi una zona centrale nella quale Armellino potrebbe prendere il posto di Fabrizio Poli, veterano per veterano con Magnino e Gerli che invece vanno verso la conferma in qualità di interni; da valutare la trequarti, perché Nicola Mosti potrebbe sostituire Tremolada e agire così in solitaria tra le linee, mandando Falcinelli a fare coppia con Davide Diaw. Come potenziale sorpresa Bonfanti, che non ha iniziato affatto male questo campionato di Serie B.











