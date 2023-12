Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (17^ giornata, oggi 16 dicembre 2023)

La Serie B ci propone la sua diciassettesima giornata di campionato in questo weekend che ci porta nella seconda metà del mese di dicembre, sempre più vicini al Natale ma soprattutto (dal punto di vista agonistico) sempre più vicini alla fine del girone d’andata del campionato di Serie B 2023-2024, che terminerà con il turno collocato nel giorno di Santo Stefano. Questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, anche se naturalmente sarà tra sabato prossimo e il 26 che i tempi si faranno decisamente più stretti.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente oggi, dal momento che questa giornata prevede addirittura otto partite per caratterizzare il sabato di Serie B, infine ci sarà un solo posticipo della domenica per completare questo turno di metà dicembre che naturalmente è già iniziato ieri sera con il primo anticipo. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 16 dicembre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 17^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SUDTIROL

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie B per il sabato di campionato è Venezia Sudtirol. I lagunari padroni di casa di mister Paolo Vanoli stanno vivendo un eccellente campionato, ma adesso devono reagire alla sconfitta sul campo della Cremonese nella scorsa giornata. Il Venezia dunque oggi dovrebbe giocare secondo il modulo 4-3-3 e con questi possibili undici titolari: il portiere Bruno Bertinato protetto dalla difesa a quattro formata da Candela, Sverko, Modolo e Zampano (mentre è squalificato Altare); a centrocampo il terzetto formato da Busio, Tessmann e Jajalo; infine, in attacco il tridente del Venezia potrebbe essere formato da Pierini, Gytkjaer e Johnsen.

Il Sudtirol invece arriva dalla sconfitta a Bari, ma più in generale da un campionato difficile, tanto che l’ex allenatore Bisoli è stato esonerato e adesso al suo posto c’è Federico Valente, che potrebbe affidarsi oggi pomeriggio a un modulo 4-4-2 con Poluzzi in porta; in difesa Cuomo è squalificato dopo l’espulsione di settimana scorsa, schieriamo quindi Ghiringhelli, Giorgini, Vinetot e Davi; altra linea a quattro a centrocampo, dove potrebbero trovare posto Lunetta, Tait, Peeters e Casiraghi; infine, Rauti e Merkaj potrebbero essere i due attaccanti del Sudtirol oggi per la trasferta a Venezia.

